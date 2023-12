Tarragona tindrà al gener l'ordenança que regularà la Zona de Baixes Emissions

La consellera de Mobilitat de l’Ajuntament de Tarragona, Sonia Orts, ha anunciat aquest dimecres, un cop acabada la reunió de la comissió per a la redacció de l’ordenança que regularà la ZBE a Tarragona, que «els avenços estan sent importants» i que el proper 18 de gener la comissió de redacció es tornarà a reunir per debatre les esmenes que puguin presentar els grups municipals. «La idea és que, un cop es debatin i s’incorporin o desestimin les esmenes, s’aprovi l’ordenança en comissió i passi per plenari per a l’aprovació definitiva».

La ZBE és d’aplicació a Tarragona en compliment de la Llei de Canvi Climàtic de la Unió Europea, de 2021, i el Reial Decret del 27, de desembre de 2022, que estableixen que les ciutats espanyoles de més de 50.000 habitants hauran d’implantar una zona de baixes emissions amb l’objectiu de reduir les emissions i, en conseqüència, millorar la salut de les persones.

El 2024 és l’any en què s’ha de tenir llesta l’ordenança i es posarà en marxa una campanya de comunicació i la implantació de la senyalística. A més, també s’ha de tancar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) que serveix de marc a aquesta regulació, la redacció del qual es va adjudicar el novembre passat.

A licitació els treballs per als dispositius de la ZBE

Les ZBE han d’entrar en funcionament el 2025. Per a aquesta entrada en funcionament, s’han d’instal·lar, configurar i posar en marxa els dispotius tecnològics amb els quals es controlarà l’accés a la ZBE. Precisament, aquest dimecres han sortit a licitació els treballs necessaris per a la implantació d’aquests dispositius per un màxim de 2.069.100,00 €, finançats amb fons europeus Next Generation. Les empreses interessades poden consultar les bases de la licitació a la pàgina de contractació de l’Ajuntament de Tarragona.

Cal recordar que el projecte presentat per l’Ajuntament de Tarragona va guanyar el passat mes d’abril 3.328.196,91 € dels fons europeus per la reactivació econòmica Next Generation per finançar la implantació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a la ciutat i la transformació digital i sostenible del transport urbà, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

En concret, es financen a Tarragona amb fons europeus la implantació, posada en marxa i enfortiment de la ZBE, l’intercanviador d’autobusos del carrer del Doctor Battestini i l’adquisició de quatre autobusos impulsats per hidrogen.