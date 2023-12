El Magatzem Reial s'instal·la al Moll de Costa del Port de Tarragona

Els Patges i Patgesses Reials ja estan treballant a fons per posar en marxa el Magatzem Reial que s’obrirà la setmana vinent, del 27 al 30 de desembre, per tal que tots els nens i nenes que ho vulguin, així com les seves famílies, puguin visitar l’espai i veure quina feina fan, així com dipositar les seves cartes a la Bústia Reial.

Avui s’han presentat en roda de premsa tots els detalls del Magatzem d’enguany, que compta, un any més, amb la coorganització del Port de Tarragona i la col·laboració, entre d’altres, de la Fundació Estela. En total, un equip artístic de 40 persones i un equip organitzatiu format per tècnics de l’Ajuntament i del Port; que durant 4 dies actuaran per a gairebé 8.000 persones, en passis consecutius durant tot el dia.

La consellera de Cultura, Sandra Ramos, ha donat el tret de sortida al quart Magatzem Reial apuntant que «enguany hem estat treballant per enfortir els valors que van originar aquesta iniciativa, com van ser -en plena pandèmia- donar a conèixer millor la nostra cavalcada, les carrosses i la història centenària que hi ha al darrere» i al mateix temps ha destacat que «hem treballant en la inclusió per segon any consecutiu i hem afegit el tercer eix, que és la sostenibilitat». Per tot això, ha tancat la consellera «enguany la visita s’allarga, cada passi comptarà amb més públic, però alhora serà més extens, ja que el contingut creix any rere any».

Per la seva banda el director de Comunicació i Port Ciutat, Xavier Fähndrich, ha apuntat que «el Port de Tarragona està molt orgullós que el Magatzem Reial s’hagi convertit en un punt de referència de la programació nadalenca de la ciutat» i ha afegit que enguany «el Magatzem és clau en el relat de la proposta nadalenca del Port, ja que incorporem La Fàbrica de Joguines al Tinglado 1, per tal d’ajudar als Reis a fer joguines i contribuir a salvar el planeta, tot fabricant-les amb materials recuperats i reciclats».

Magatzem de valors

L’any 2020 en plena pandèmia pel coronavirus, l’Ajuntament de Tarragona va impulsar el Magatzem Reial, per tal de donar conèixer la història de la Cavalcada de Reis tarragonina i així fer arribar als més petits, així com posar-la en valor. I és que la Cavalcada de la nostra ciutat compta amb més de 100 anys d’història i està composada per 17 carrosses, moltes d’elles també centenàries i tant peculiars com la del Dromedari, que enguany celebra 100 anys exactes de la seva construcció, o la de la Catedral. Així mateix, des de l’any passat, el Magatzem ha incorporat al seu equip de patges a diferents usuaris i usuàries del taller ocupacional de la Fundació Estela per a la discapacitat.

I enguany a més, com a tercer eix comunicatiu, l’organització ha treballat intensament en el guió, la decoració i tot el discurs del Magatzem, en la sostenibilitat. Així doncs, trobarem elements del mobiliari que estaran fets amb material reciclat, però alhora descobrirem el ‘Mestre juganer’, un patge que ens ensenyarà com es pot reutilitzar una joguina amb peces d’altres i molts d’altres exemples de protecció pel medi ambient.