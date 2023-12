L’augment de casos de grip col·lapsa les urgències de l'hospital Joan XXIII de Tarragona

El sistema d’urgències de l’hospital Joan XXIII està patint un col·lapse a causa de l’augment de casos de grip i d’altres infeccions respiratòries agudes. No hi ha prou habitacions per tots els malalts i alguns llits s’acumulen al pont que connecta el servei d’urgències de l’edifici C i ha provocat queixes dels usuaris per la baixa temperatura de l’espai. «S’està treballant per donar la millor atenció possible en tot moment», expliquen fonts del centre.