Un edifici de la Imperial és un punt negre per la mort d’ocells

Un dels edificis de la plaça Imperial Tàrraco de Tarragona s’ha convertit en els darrers anys en un punt negre per la mort dels ocells. La causa són els seus panells de vidre, que enganyen les aus i hi col·lideixen. Només en els mesos d’agost, setembre i octubre dels últims quatre anys, 375 ocells van morir xafats contra el seu propi reflex.

Aquestes dades provenen d’un estudi de Raül Aymi, responsable de l’Oficina d’Anellament de l’Institut Català d’Ornitologia (ICO). A més, el responsable adverteix que en podrien ser més del doble, «perquè hi passa la brigada de neteja diverses vegades al dia», en declaracions a 3CAT.

Ocells migratoris

Les víctimes més habituals són els ocells migratoris, ja que no coneixen tant l’entorn i es troben amb un obstacle nou, tot i que hi moren aus de tot tipus. «Entre les víctimes hi hem detectat 73 espècies diferents. D’aquestes, i això encara ho fa més preocupant, un 75% són espècies protegides», explica Aymi. En general, els edificis suposen el 60% de les morts d’ocells per col·lisions. Tot i això, les pistes de pàdel també són un focus de mort per les aus, concretament del 20%.

L’impacte ecològic està arribant a un punt en què els Agents Rurals de Catalunya han iniciat una campanya de seguiment dels equipaments. A part, la Fiscalia de Medi Ambient està estudiant el cas i vol demanar que sigui obligatori posar mesures correctores a les infraestructures conflictives. Segons l’òrgan judicial, es tractaria d’un delicte de maltractament animal, contemplat a la nova normativa penal, en vigor des del 28 de març. Els ornitòlegs demanen la col·laboració dels consistoris i de les brigades per detectar altres punts negres.