El ‘bloc dels pressupostos’ es reuneix per esclarir l’ús dels 9 MEUR que aportarà l’Estat

Després que el govern aconseguís aprovar el pressupost abans d’arribar a desembre i, a més, amb una àmplia majoria, tot feia pensar que es viurien unes festes de Nadal tranquil·les a l’Ajuntament de Tarragona. La disputa entre el govern municipal i el grup d’Esquerra Republicana sobre quin ha de ser l’ús de l’aportació que rebrà el consistori a través de la Participació en els Ingressos de l’Estat (PIE), que previsiblement seran uns 9 milions d’euros, ha sacsejat de nou l’actualitat política a la ciutat. Ahir, socialistes i republicans es van veure les cares en una reunió la qual va comptar amb la presència de Junts i ECP —els dos partits que, amb ERC, van votar a favor dels comptes—, i que va servir per esclarir l’ús de l’aportació de l’Estat.

També en va ser partícip el viceinterventor, Javier Requejo, que el dia anterior va emetre un informe en el que apunta que «l’ingrés provinent de la liquidació definitiva de la PIE 2022 no és un ingrés projectable, per tant, suposaria un incompliment del principi de sostenibilitat el finançament de despesa corrent amb aquest ingrés extraordinari». D’aquesta manera, l’alt funcionari valida la postura del govern, que defensava que només es poden destinar a despesa corrent 2,3 milions d’euros del total de l’aportació estatal, tal com estava contemplat al pressupost aprovat inicialment.

En aquest sentit, apuntaven que els 7 milions restants —corresponents a la liquidació del 2022—, s’han d’utilitzar per amortitzar deute i no per cobrir despesa corrent com va proposar ERC, qui instava el govern a eliminar la pujada d’impostos, ja que assegurava que no era necessària gràcies als 9 milions d’euros de l’Estat.

En aquest sentit, el viceinterventor explica que «qualsevol variació a la baixa de la previsió d’ingressos corrents del pressupost aprovat inicialment i la substitució d’aquest tipus d’ingressos per ingressos de caràcter extraordinari, com és la liquidació definitiva del 2022, suposa finançar despesa corrent i projectable amb ingressos extraordinaris i incórrer en un estalvi net negatiu». Això «impediria la concertació de noves operacions de deute, la qual cosa frenaria la capacitat inversora de la Corporació».

Durant la trobada que es va produir ahir, a petició dels comuns, entre el bloc dels pressupostos i el viceinterventor, es van posar sobre la taula diverses opcions, fins i tot la de tombar les modificacions de les ordenances fiscals i prorrogar el pressupost, que podria implicar retallades en subvencions i altres partides fins que hi hagi el romanent suficient per activar-les. Aquesta alternativa, però, ha estat descartada. De fet, amb l’informe d’Intervenció, el més probable és que no es produeixin canvis respecte al que s’ha aprovat inicialment.