El Parc de Nadal de Tarragona comptarà amb tallers diferents cada dia

Les entrades per assistir al Parc de Nadal, que se situarà al Palau Firal i de Congressos entre els dies 27 de desembre i 4 de gener, ja estan a la venda a la pàgina web inscripcions.tarragona.cat. Enguany, la temàtica de l’activitat estarà centrada en el món del circ, i una de les novetats serà que comptarà amb 4 tallers que aniran canviant diàriament.

Una de les tècniques de l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona (IMET), l’organitzador de la iniciativa, Jordina Plaza, va explicar que enguany també es realitzarà un matí sense soroll pels infants amb TEA i que, «sota la premissa que els espais de lleure són educatius», assenyalaran les activitats del Parc amb l’aprenentatge que els nens en poden obtenir, com resoldre problemes.

A continuació, els infants podran marcar en un tríptic el que han après durant la seva jornada de joc. Pel que fa a la resta d’activitats, l’espai interior comptarà amb una carpa de circ, inflables, un trenet elèctric i un espai de maquillatge, a més d’un recinte de formació de monitoratge. D’altra banda, totes les activitats exteriors estaran relacionades amb els esports.

Amb tot, hi haurà un total de 24 activitats, amb les que el conseller d’Esports i Educació, Berni Álvarez, espera superar la mitjana de visitants de 2022, 1.007 per dia. El conseller també va aprofitar per agrair la feina de l’IMET i les entitats col·laborades, en total 16, i a les que enguany s’hi han sumat l’Agència Catalana de Consum, i els clubs de rugbi i beisbol de la ciutat.

Agilitzar les cues

El parc s’inaugurarà el 27 de desembre a la tarda, però romandrà tancat el 31 a la tarda i l’1 de gener al matí. La resta de dies obrirà d’11 a 14 i de 17 a 20 hores. Per tal d’agilitzar les cues de la venda d’entrades a taquilla, a banda de situar-hi un codi QR per a poder adquirir-les en línia, la venda física estarà disponible mitja hora abans que obri el parc.