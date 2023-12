El nou espectacle de drons de Nadal a Tarragona ja té data

La consellera de Comerç, Turisme i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Tarragona, Montse Adan, ha confirmat avui que la nova sessió de l’espectacle de drons de Nadal serà el proper dissabte 23 de desembre.

L’espectacle serà contemplable des de la platja del Miracle, la part del passeig marítim Rafael Casanova que transcorre per la mateixa platja i la part inferior del Vial J. Bryant. No es recomana, en canvi, el passeig de les Palmeres, el tram superior del Vial J. Bryant ni el passeig de Sant Antoni com a ubicacions des d’on veure els drons. La música de l’espectacle serà audible en el tram del paseig marítim Rafael Casanova ubicat entre el Balconet del Mediterrani i l’Amfiteatre.

«La visualització va ser el problema que ens vam trobar el passat 24 de novembre i per això, amb l’empresa hem estudiat a fons els millors llocs per contemplar l’espectacle, tenint en compte que els drons, a diferència dels focs artificials, no s’enlairen a la mateixa alçada, sinó que arriben només als 120 metres, per la qual cosa desaconsellem la visualització des de punts més elevats als indicats».

Adan ha volgut també referir-se a les condicions meteorològiques en què s’han de desenvolupar els espectacles amb drons: «Hem de pensar que amb un vent de més de 20 Km per hora, els drons no poden sortir i, per aquest motiu, es va haver de retardar la primera sessió. Això ho hem d’explicar bé, perquè tothom entengui que parlem d’hora d’inici prevista, però que hi pot haver alguna modificació horària en funció de la climatologia».

«La tecnologia dels drons és innovadora, espectacular i ecològica i hi seguirem apostant, però té uns condicionants que hem d’explicar bé perquè la ciutadania estigui ben informada i en gaudeixi al màxim», ha conclòs Adan, qui ha agraït la bona predisposició de l’empresa i de la ciutadania tarragonina que va assistir al primer espectacle: «Estem vivint un Nadal amb més il·lusió que mai i això és gràcies als tarragonins i tarragonines que cada dia omplen el túnel de llums, les fires, les activitats i els carrers de la ciutat».

L’hora d’inici prevista de l’espectacle de drons, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin, serà a les 18.30 h. Tres quarts d’hora abans, a les 17.45 h, començarà el repartiment de 1.300 racions de xocolata, a l’altura del Balconet del Mediterrani, al passeig marítim Rafael Casanova.