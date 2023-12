Membres de la Sang denunciaran mossèn Queraltó i la priora

Continua el terrabastall a la Reial i Venerable Congregació de la Sang de Tarragona. Diversos congregants interposaran pròximament una querella criminal contra el prefecte de l’entitat, mossèn Queraltó, i contra la priora de la Congregació de Senyores de la Mare de Déu de la Soledat, Maria Dolores Nolla, per falsificació de documents públics.

Els denunciants exposen que el delicte s’hauria comès a l’hora de fer el canvi de nom de l’església de Natzaret l’any 2018. «Queraltó i Nolla van fer una esmena a l’error en el registre de la propietat de l’any 1987, per afegir-hi la congregació de dones, quan no hi va haver cap mena d’error», expliquen fonts de la congregació. D’igual forma, diversos membres de l’entitat interposaran una demanda civil contra els mateixos denunciats.

7 vacants

Aquest anunci arriba després de la junta extraordinària que es va celebrar dilluns, després de la dimissió de 12 seglars. Entre altres punts del dia, la reunió havia de servir per ratificar els nous cinc membres de la junta directiva, tot i que al final es va ajornar la votació fins al febrer.

«Tan aviat com puguem convocarem eleccions. Els membres que ens hem quedat a la Junta ho hem fet com un acte de responsabilitat», explica Ramon Mullerat, nou sotsprefecte de la Sang. D’aquesta forma, la ratificació dels nous càrrecs es votarà a un mes de les celebracions de Setmana Santa.

Tot i això, els denunciants mostren la voluntat de trobar una solució a la crisi interna a l’entitat. «Els responsables encara són a temps d’arreglar-ho, si rectifiquen, no hi haurà demandes», exposen.