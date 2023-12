Govern i ERC discuteixen per l’aplicació dels 9 MEUR que l’Ajuntament rebrà de l’Estat

Semblava poc factible, però el govern municipal i ERC van arribar a un acord per aprovar el pressupost del 2024. L’entesa entre socialistes i republicans, però, no ha durat gaire. I és que els dos grups majoritaris de l’Ajuntament han protagonitzat una nova discussió. Aquest cop, el focus es va posar en l’aportació que rebrà el consistori a través de la Participació en els Ingressos de l’Estat (PIE). I és que hi ha discrepàncies sobre quin ha de ser l’ús d’aquests diners.

Encara no hi ha hagut cap comunicat formal, però tot apunta que el govern espanyol assignarà a Tarragona uns 9 milions d’euros. Ahir, amb aquesta xifra a la mà, la portaveu d’Esquerra Republicana, Maria Roig, va titllar d’«innecessària» la pujada d’impostos que va aprovar l’alcalde, Rubén Viñuales, amb el suport de Junts per Catalunya i En Comú Podem. I és que els republicans asseguren que gran part d’aquests 9 milions es poden destinar a cobrir despesa corrent.

Així, ERC insta el govern municipal a «suprimir» l’augment del 7,4% de l’IBI, l’increment del 33% de l’ICIO i la pujada del 19% de la taxa de la brossa. «El govern recaptarà 5 milions d’euros a costelles de la ciutadania i, amb la injecció de diners de l’Estat, aquest increment abusiu s’ha demostrat que era del tot innecessari», expressava el conseller republicà, Jordi Fortuny.

La resposta per part dels socialistes no es va fer esperar. «L’Ajuntament de Tarragona desmenteix que el consistori compti amb 9 milions extra per al pressupost del 2024», asseguraven en un comunicat. En aquest escrit, explicaven que l’Estat ha avançat que la seva aportació s’incrementarà un 22% respecte a l’any passat. Un 5,1% correspon a l’entrega a compte de la PIE, una desviació d’un 0,1% respecte al càlcul que havia fet l’Ajuntament. L’altre 17% ve de la liquidació del pressupost de l’Estat del 2022, que es va saldar amb un increment rècord d’ingressos per impostos, amb una recaptació d’uns 4.800 milions d’euros.

Segons el govern municipal, dels 9 milions d’euros que percebrà per part del govern espanyol, «només es poden utilitzar 2,3 milions —que representa el 5,1% de l’entrega a compte de la PIE— per al finançament de serveis públics que se sostinguin en exercicis futurs». És a dir, per a despesa corrent. De fet, apunten que aquests 2,3 milions «ja estaven contemplats i retinguts» en un pressupost que va tenir els vots favorables d’ERC.

Pel que fa als 6,7 milions d’euros restants, que corresponen al 17% de la liquidació del 2022, «no es pot fer servir pressupostàriament per finançar la despesa corrent projectable». L’executiu socialista apunta que s’han de destinar al romanent del 2024 i que servirà per amortitzar deute i generar capacitat inversora de l’Ajuntament. «Per tant, el càlcul que es va fer per elaborar les ordenances fiscals era adequat», conclouen.

El grup d’Esquerra Republicana, en canvi, assegura que «no hi ha cap disposició legal» que impedeixi que aquests ingressos «entrin a pressupost». «És una qüestió de voluntat política», afegeixen. Diverses fonts consultades per Diari Més manifesten que la decisió final sobre l’ús d’aquests 9 milions d’euros depèn de tres factors: el criteri de l’interventor, les regles fiscals vigents en el moment de rebre l’ingrés i el càlcul que fa l’ajuntament del sostre de la despesa, el qual pot limitar l’ús de la totalitat dels fons rebuts en la liquidació de la PIE.