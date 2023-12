Un any de presó per a tres dels joves investigats per la seva participació en les protestes postsentència de Tarragona

Els quatre joves del Camp de Tarragona a l'inici del judici als jutjats penals de Tarragona, acusats dels delictes de desordres públics, atemptats contra l'autoritat, danys i lesions per la seva participació a les protestes postsentència.ACN

El jutge del penal número 1 de Tarragona ha decretat un any de presó per a tres dels quatre joves investigats per la seva participació en les protestes postsentència l'octubre de 2015 a la ciutat de Tarragona.

Els ha condemnat per un delicte d'atemptat i de lesions lleus i n'ha absolt un d'ells perquè no s'ha acreditat que hi participés. En la sentència que ha tingut accés l'ACN, el magistrat sosté que queden provats que els tres condemnats van empènyer agents dels Mossos d'Esquadra i que dos dels policies van patir danys en un dit de la mà, contusions a l'espatlla i al canell.

També els imposa la quantitat de 302,74 euros i 572,05 per a dos dels joves, en concepte de responsabilitat civil i de multa, així com les costes processals.