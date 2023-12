El Departament d'Acció Climàtica ha obert expedient per incompliment de la llei responsabilitat ambiental a vuit empreses químiques del Camp de Tarragona per la seva suposada responsabilitat en l'origen de la contaminació amb pèl·lets. Les empreses investigades, segons ha avançat el digital Porta Enrere i ha confirmat l'ACN de fonts de la Generalitat, són les multinacionals Repsol Química i Dow Chemical, així com també Basell Poliolefinas, SK Primacor, Transformadora de Etileno, Katoen Natie, Schmidt Ibérica i Ravago Plásticos. L'expedient s'ha obert arran del procediment de responsabilitat ambiental davant la Generalitat presentat per Good Karma i Surfrider Foundation a l'octubre perquè s'investigui l'origen d'aquesta contaminació.

L'expedient, segons han concretat fonts del mateix Departament d'Acció Climàtica, es troba en la seva fase inicial i suposarà l'inici de les investigacions per determinar si l'activitat d'aquestes empreses és la responsable de l'abocament al medi de pèl·lets, petites boles de plàstic utilitzades en la fabricació d'ampolles, entre d'altres, i un dels microplàstics que més contaminen el mar.

Les entitats denunciants, Good Karma i Surfrider Foundation, han estat estudiant la seva presència al litoral tarragoní des de 2018. Segons van detallar a l'octubre, durant els últims anys s'havien batut dos rècords mundials de recollida de pèl·lets en aquesta zona: més de 700.000 el 2021 i més de dos milions el 2022.

Per la seva banda, administracions, com la mateixa Generalitat, i empreses químiques productores de plàstics van constituir al setembre la plataforma 'Zero Pèl·lets' per conscienciar les societats que formen part de la cadena de valor del plàstic de l'impacte ambiental que suposar la pèrdua d'aquests microplàstics i plantejar noves mesures que ajudin a limitar aquests impactes.