De les trucades al Bizum a La Marató a Tarragona

Des de fora el Tinglado 1 del Port ahir s’escoltaven de tant en tant crits d’alegria i aplaudiments. Dins l’equipament, que va acollir la central telefònica de recollida de donacions per La Marató, els voluntaris alçaven el telèfon cada cop que algú feia una donació de 1.000 o més euros, perquè pogués escoltar la celebració de la seu.

L’entusiasme del voluntariat és una fórmula que es repeteix cada any, tal com va explicar una de les tècniques del Departament de Drets Socials de Tarragona, encarregat d’organitzar el funcionament de la seu des de fa quatre anys: «Els participants venen amb moltes ganes de col·laborar. És un goig tant per ells com per qui truca». Una de les diferències que va notar es que cada cop hi ha menys gent que empra les trucades per a fer donacions, i que es decanta per altres vies, com el Bizum: «Hi ha hagut una davallada de trucades, però els ingressos són els mateixos». Marc Garcia, un dels caps de taula de la seu des de fa 8 anys, va concordar, i va afegir que «la majoria de gent que truca és gran. Això fa que hi hagi més errors, perquè, per exemple, són més propensos a equivocar-se amb el número de compte bancari. Però aquí és on entra la part d’acompanyament dels voluntaris».

Un total de 86 participants per cada torn, de 8 a 13 i de 18 a 21, van ser els encarregats de recollir les dades de tots els donants. Per alguns era el seu primer any, com el de Maria Arrufat, qui hi va participar junt amb la seva mare i la seva germana: «Crec que és una bona activitat per a fer en família», va expressar. A d’altres, com Abril Rebollar, els va cridar l’atenció el tema d’enguany de La Marató, la salut sexual i reproductiva: «Crec que se n’hauria de parlar més, i em sembla genial que es visibilitzi».

Alguns dels ciutadans repetien, com Sebastià Tribó, qui va explicar que el 2022 es va presentar com a voluntari perquè el tema, salut cardiovascular, li tocava de prop, i enguany ho havia tornat a fer pel bon ambient.

Una fideuada solidària

L’Associació de Veïns i Veïnes del Serrallo va realitzar la cinquena edició de la fideuada solidària. El president de l’entitat, David Martín, va expressar que esperaven arribar a servir tants plats com l’any passat, 500. D’altra banda, Jordi Mallol i Francesc Ors, dos dels cuiners, van afirmar que «mentre hi hagi gana, nosaltres continuarem cuinant, sense límit».

A banda de la fideuada, d’altres activitats que es van dur a terme amb motiu de La Marató van ser una ballada a la plaça de la Font de la Geganta Frida, que es va adaptar perquè la poguessin portar persones amb alguna discapacitat, i la 12a trobada de tions provinents de totes parts del món a l’escola Vitxeta de Reus.