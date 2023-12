L’estudi de la cultura popular té premi

Aquest dilluns es va presentar a la llibreria La Capona de Tarragona el Premi Joan Salvadó Sorolla, ‘Janó’, de Treballs de recerca de batxillerat sobre tradicions festives catalanes. La convocatòria, pionera als Països Catalans, s’adreça a tots els treballs de recerca o d’investigació que s’hagin presentat durant el curs 2023-2024 a qualsevol institut de secundària de tot el territori català. Els treballs que optin al premi han d’estar escrits en llengua catalana i es valorarà especialment que tinguin alguna relació amb els seguicis populars o amb algun element que s’hi relacioni.

El premi el convoquen l’Associació Mulassa de Tarragona, l’Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes (APELLC) i la Cooperativa Combinats. En la presentació del certamen hi van ser, a més de responsables de totes tres entitats, Joan Salvadó Sorolla, ‘Janó’.

Amb aquest premi, els convocants volen retre també un homenatge a aquest fuster nascut a Tarragona el 1928 que ha estat una figura cabdal en la recuperació de les tradicions catalanes a la ciutat.

‘Janó’ va ser impulsor, entre altres, del Centre de Colles Sardanistes de Tarragona i de la recuperació històrica de la Mulassa. «És important reconèixer tota la feina que has fet, i que per molts anys la puguem celebrar. Volem que entreguis tu mateix el premi, i que la gent jove sàpiga qui ets i la feina que has fet per aquesta ciutat i pel país», va subratllar Enric Garcia Jardí adreçant-se a ‘Janó’.

El Premi està dotat amb 1.000 euros per al guanyador, que també rebrà 200 euros en llibres. El seu centre educatiu serà premiat amb 300 euros en llibres. El termini d’admissió de treballs clourà el 31 de maig de 2024 i el veredicte es farà públic el setembre de 2024. El jurat el conformen Jordi Bertran Luengo, Mercè Sunyer Figueras, Pau Miquel Diego, Anna Gispert Magarolas i Enric Garcia Jardí. La resta de les bases es pot consultar a internet (https://premijano.cat).