La Plataforma en Defensa de l'Ebre rebutja l'ATLL-CAT: «La interconnexió de xarxes no resol la sequera»

La Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) ha rebutjat una possible connexió de les xarxes Ter-Llobregat (ATLL) amb el Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) a través d'una canonada entre Constantí i Olèrdola. «La interconnexió de xarxes no resol la sequera existent com sí que ho poden fer altres mesures que hi ha. Nosaltres pensem que l'únic objectiu dels enginyers i economistes és disposar de recursos per fer els 217.000 habitatges previstos en el Pla Urbanístic Metropolità de l'àrea de Barcelona», ha criticat la PDE, que també ha parlat d'un projecte «immoral» i que accentuaria encara més el «desequilibri territorial». «Estem totalment en contra perquè representaria un cop molt dur per a les Terres de l'Ebre», ha recalcat l'entitat.

«L'aigua és un recurs escàs i cada cop ho serà més. Per tant, rebutgem la intenció de promoure reiteradament grans concentracions urbanes sense recursos propis», ha apuntat la PDE. «No caurem en el parany que aquesta interconnexió demanada sigui només per emergència», ha insistit la Plataforma en Defensa de l'Ebre, que ha posat d'exemple el Consorci d'Aigües de Tarragona. «Previst inicialment per resoldre un problema de mala qualitat de l'aigua a Tarragona i Reus, és la demostració que aquesta aigua després es torna imprescindible i fonamental per continuar el creixement al lloc on arriba», ha remarcat la PDE. «Des de les Terres de l'Ebre ens oposarem tan jurídicament com amb mobilitzacions al projecte de connexió ATLL-CAT», ha finalitzat l'entitat.