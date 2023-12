La piscina municipal de Salou reobre després d'una reforma integral

La piscina municipal de Salou torna a estar operativa després d'haver estat objecte d'una reforma integral. L'equipament esportiu ja es troba en condicions per a ser utilitzat, i es poden fer les reserves per al seu ús, tant per part de les persones individuals com per part de les entitats que en gaudeixen habitualment: el Club Natació Salou, l'Associació Sincro Valfagó Salou i el Club Salou Triatló Costa Daurada. Com a novetat, l'equipament ara compta amb una sauna, que entrarà en servei en els pròxims dies.

Les actuacions concretes que s'han fet han estat la substitució de tota la sala de calderes i la renovació del sistema solar, que genera aigua calenta, amb la consegüent reducció de les despeses en gas, a més d'implantar-se un sistema de cloració salina. Així mateix, s'han adaptat els sistemes d'emergència, és a dir, s'han instal·lat boques de reg, il·luminació d'emergència i sensors de fum. En acabat, s'han col·locat també un parell de portes de compartimentació d'espais. Les obres van començar al mes de juny i han tingut una durada de 6 mesos. El pressupost ha estat de 939.000 euros.

L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha explicat que les millores realitzades a la piscina municipal s'han dut a terme amb gran entusiasme, com a part d'un pla integral d'actualització dels equipaments municipals i l'embelliment de la ciutat. Per la seva banda, el regidor de Foment de l'Esport, Yeray Moreno, ha manifestat que «com a equip de Govern, estem molt satisfets, ja que, per fi, podem obrir i oferir a la ciutadania les millores que s'han fet a la Piscina Municipal».

Els horaris d'obertura de la piscina municipal són, de dilluns a divendres, de 7.30 a 21.30 hores, i dissabtes i diumenges, de 8.30 a 13.30 hores. Hi ha dues maneres d'accedir a la piscina: mitjançant un abonament mensual, amb un preu de 18,50 euros per als adults i de 15 euros per a majors de 65 anys i nens menors de 16 anys.

El cost d'ús d'un sol dia de la instal·lació és de 5,50 euros. Per accedir a la instal·lació s'ha de fer a través de reserva prèvia. Per a més informació, es pot contactar al telèfon 977 30 92 10 i, per WhatsApp, al 661 86 76 65.