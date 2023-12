El Teatre Tarragona estrena un mural commemoratiu dels 100 anys de l'edifici

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha inaugurat aquest migdia el nou mural commemoratiu dels 100 anys de la construcció del Teatre Tarragona sota el nom Urbe, cultura et mutatio, a la façana posterior de l’edifici. A l’acte, l’han acompanyat la consellera de Cultura de l’Ajuntament, Sandra Ramos; el conseller de Joventut, Guillermo García; així com l’artista plàstic i muralista autor de l’obra, El Rey de la Ruina i el músic tarragoní, Roger Conesa, que ha creat una peça musical per a l’ocasió tot generant un diàleg amb la part plástica de l’obra.

La peça Urbe, cultura et mutatio (ciutat, cultura i canvi) està basada en l'escultura Medea de William Wetmore (1819–1895), de tradició neoclàssica. El mite de Medea presenta una figuració possible d'una dona que es rebel·la davant de la maternitat i l'heterosexualitat obligatòria i compulsiva. Aquesta Medea permet la creació d'un imaginari polític feminista. Tal com ha assenyalat el seu autor, El Rey de la Ruina, «en aquesta interpretació es canvia el punyal (símbol agressiu i patriarcal) per un cor —metafòric de les emocions humanes— i la clau, eina que obre i ofereix noves oportunitats».

El mural inclou un codi QR amb un enllaç a la peça sonora creada per a l'ocasió, on es genera un diàleg entre els sons de l'antiga Tarraco i les sonoritats pròpies i protagonistes de la ciutat en l'actualitat, sense obviar altres elements musicals com a instruments de la Roma clàssica que alhora es connecten amb els llenguatges de les noves dramatúrgies.

L’acció, impulsada des de la conselleria de Cultura amb la col·laboració de la conselleria de Joventut de l’Ajuntament, es complementa a més amb la participació durant el dia d’avui d’una quinzena de joves creadors de la ciutat en un taller pràctic d’art urbà a càrrec d'El Rey de la Ruina, on podran col·laborar en la part final de creació del mur.

En la seva intervenció, l’alcalde de Tarragona ha destacat que «amb accions com aquesta que presentem avui volem construir una ciutat connectada amb la cultura intervenint als solars i murs abandonats arreu de Tarragona».

Aquesta acció s’inclou dins del projecte Murs que parlen, que des de fa gairebé 15 anys impulsa el Servei Municipal de Joventut, i que promou i dona a conèixer els artistes locals. Fins ara s’han realitzat una trentena de murs i hi han participat en el projecte artistes de l'àmbit local, nacional i internacional.