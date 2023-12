El Govern descarta la interconnexió d'ATLL i CAT: «L'afectació a les conques podria ser irreversible»

La interconnexió del sistema Aigües Ter-Llobregat (ATLL) i el Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) que proposen els col·legis professionals d'enginyers «no està en el marc de solucions» del Govern per fer front a la sequera. La secretària d'Acció Climàtica, Anna Barnadas, assegura en declaracions a l'ACN que el desenvolupament de la infraestructura podria afectar la conca de l'Ebre de manera «irreversible». Segons Barnadas, el país ha de ser «resilient» amb les pròpies conques i centrar l'estratègia en «adaptar la demanda a l'oferta». En aquest sentit, la secretària d'Acció Climàtica insisteix en seguir fomentant el consum responsable i en apostar per la dessalació i la regeneració com a noves fonts d'obtenció d'aigua.

Tot i rebutjar la proposta que fan els col·legis professionals, la secretària d'Acció Climàtica agraeix que hi hagi qui es posi a treballar i vulgui ajudar a solventar el problema de sequera que viu el país. Des del Govern, però, veuen que la proposta d'interconnexió d'ATLL i CAT podria hipotecar els rius en el futur.

«Agafar aigua d'altres conques no està previst. No és una solució que aquest Govern tingui sobre la taula», defensa Barnadas. La secretària d'Acció Climàtica diu que l'aposta han de ser mesures estructurals amb aigua de les pròpies conques o que permetin «fabricar» aigua nova, en la línia que ja s'està treballant des de l'Administració.

Barnadas recorda que el 2008 ja es va proposar transvasar aigua del Roine francès, un riu que actualment «també pateix una sequera estructural». Si la sequera s'allarga, però, el Govern no descarta anar a buscar aigua d'altres conques, però seria de manera puntual, traslladant-la en vaixells de llocs on hi hagi sobrants, però no fent obres estructurals.

«Si es fa l'estructura, s'agafarà aigua fins a esgotar-la», augura Barradas. Creu que la superació de la sequera arribarà adaptant-se a l'oferta i no fent-la creixer «pensant que l'aigua és infinita». La secretària d'Acció Climàtica diu que el país ha de poder funcionar amb el nivell de recursos de 2020 i que amb la dessalació i regeneració es poden suplir els volums que manquen avui.

Barradas també opina que el trasvasament fix d'aigua que proposen els col·legis professionals no és mediambientalment rendible, a diferència del que defensen els enginyers: «Pensar en treure aigua d'una altra conca segur que no és sostenible». Barradas es mostra convençuda, en canvi, que amb mesures d'estalvi, eficiència i consciència col·lectiva s'assoliran els objectius.