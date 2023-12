Proposen interconnectar el sistema Ter-Llobregat i el del Consorci d’Aigües de Tarragona

Els col·legis professionals han proposat aquest divendres interconnectar el sistema Ter-Llobregat i el del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT). Es tracta d’un plantejament de l’Observatori Intercol·legial de l’Aigua de Catalunya, format pels col·legis d’Enginyers Industrials, Enginyers de Camins, Canals i Ports, Enginyers Agrònoms i Economistes.

L’objectiu és crear un corredor de l’aigua que connecti totes les xarxes en alta, un sistema d’interconnexions que permeti resoldre situacions puntuals de manca d’aigua i d’emergència. El sistema hauria de ser reversible i poder-se regular de forma transparent amb un sistema de compensacions ambientals i garanties territorials. L’observatori ha celebrat aquest divendres una jornada sota el títol ‘Cap a una xarxa interconnectada i resilient. Respostes a l’abastament d’aigua davant l’emergència’, on han llençat aquest proposta.

Per crear aquest corredor de l’aigua, els col·legis plantegen que cal començar per connectar el sistema Ter-Llobregat i el del CAT, ja que és el que té més viabilitat tècnica, financera i ambiental. «En cap escenari requeriria d’una ampliació del cabal d’aigua de l’Ebre concedit al CAT», apunten en un comunicat, on xifren que el pressupost aproximat per dur a terme aquesta obra seria d’uns 300 milions d’euros, amb una durada dels treballs de 18 mesos.

«Som conscient del simbolisme que la primera proposta sigui la interconnexió de les xarxes del CAT i l’ATLL, però la situació a què s’ha arribat requereix valentia i grans decisions polítiques», ha argumentat Carles Conill, president de la Comissió d’Aigua, Energia i Medi Ambient del Col·legi d’Enginyers de Camins. Els col·legis també demanen altres mesures, com ara accelerar la construcció de la desalinitzadora del Foix i l’ampliació de la de Tordera; reforçar l’aposta per l’aigua regenerada i accelerar intervencions al Besòs que permetin noves captacions superficials i subterrànies.

Conill ha demanat actuar «de forma més decidida» davant la pitjor sequera que viu Catalunya, pitjor ja que la del 2008. «Hem de ser capaços d’oferir solucions que no ens facin dependre de la meteorologia per garantir l’abastament d’aigua, i això passa per la reutilització, la dessalinització i també la interconnexió de xarxes, que augmenta la resiliència del sistema», ha subratllat Marc Oliva, president de la Comissió d’Economia Circular dels Enginyers Industrials.

Segons Albert Vilalta, coordinador de la jornada, amb aquesta proposta es deixen enrere els escenaris de transvasament i s’aposta per un nou paradigma, les interconnexions, que servirien per «fer front a situacions puntuals que poden tenir a veure amb moments puntuals de sequera, però també per garantir cabals ecològics i millorar la seguretat davant de problemes de contaminació».