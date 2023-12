Tesla obre una botiga al Parc Central de Tarragona

Parc Central ha estat l’equipament escollit per Tesla per ubicar-hi el seu únic punt de venda a la província de Tarragona. La firma d’automòbils elèctrics ha situat una botiga a la planta 0 del centre comercial, a través de la qual podrà acostar i exhibir les seves darreres novetats, com és el nou Tesla Model 3.

Els visitants també es podran beneficiar d’un assessorament personalitzat i gratuït, així com sol·licitar proves de conducció dinàmiques per poder experimentar les sensacions del vehicle.