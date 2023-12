Tarragona aprovarà aquest divendres la remodelació de l'estació de bombament de la Mora

Aquest divendres 15 de desembre es portarà a aprovació al Consell Plenari la remodelació de l’estació de bombament de la Mora.

Històricament, les aigües residuals de les urbanitzacions de la Mora i Cala Tamarit són recollides a l’estació de bombament de la Mora, ubicada a la plaça Ernesto Walrravens, per posteriorment ser impulsades fins a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Tarragona Nord. Aquesta instal·lació va ser equipada l’any 2000 amb dues bombes que impulsen les aigües residuals en direcció a l’EDAR. Ara, amb la remodelació de l’estació, s’incrementarà la capacitat d’impulsió en direcció a l’EDAR de Tarragona Nord per tal de minimitzar els sobreeiximents al llit del torrent de la Mora en temps de pluja.

Segons ha assegurat el conseller de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, “aquesta remodelació és imprescindible per recuperar un espai per la ciutadania com és el tram final del torrent de la Mora, així com per renaturalitzar-lo en un futur”.

El nou projecte preveu ampliar el tanc d’emmagatzematge d’aigua, amb un volum total de 550 m3, i afegir a aquestes dues bombes d’impulsió cap a l’EDAR una de recanvi, i altres dues bombes en direcció a l’emissari submarí que entrarien en funcionament en cas de fortes pluges.

La nova instal·lació serà soterrada i quedarà integrada ambientalment en l’entorn, cobrint la llosa de formigó amb roca volcànica i instal·lant jardineres en tot el perímetre.

El projecte de remodelació de l’estació de bombament de la Mora, finançat per l’ACA amb un pressupost de 1.511.052 €, es complementa amb la creació d’una infraestructura antidesbordaments al mateix barri finançada amb més un milió d’euros més pels Fons Next Generation, dins el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació “Tarragona, entre el blau i el verd”. Tal com ha assenyalat el conseller García de Castro, “ambdues actuacions permetran evitar que en cap cas, l’aigua de pluja barrejada amb aigua residual sobreïxi al llit del barranc de la Mora”.