El Servei de Cardiologia de Joan XXIII crea la Unitat de Cardiopaties Familiars

El Servei de Cardiologia de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, dirigit pel Dr. José Luis Ferreiro, ha creat una unitat, pionera a Tarragona, de cardiopaties familiars; és a dir, que s’ocupi de l’atenció de les malalties cardiovasculars amb un origen genètic i, per tant, considerades hereditàries. Aquesta Unitat vol “proporcionar una atenció protocol·litzada i multidisciplinària a un grup de patologies relativament poc freqüents, però que poden ser molt greus, amb un estudi detallat de l’arbre familiar i un estudi complet de les característiques funcionals, estructurals i tissulars del cor”, ha indicat el Dr. Germán Cediel, coordinador de la Unitat i especialista reconegut en aquest àmbit. En resum, es pretén millorar el diagnòstic i buscar un tractament individualitzat de les patologies cardiovasculars de base genètica.

El Dr. Cediel ho explica: “Són patologies que tenen una base hereditària i que poden afectar altres membres de la família”. El cardiòleg afirma que “segons les característiques de cada cas, s’indicarà un estudi genètic al pacient i als seus familiars per detectar si poden ser portadors del tret genètic de la malaltia i no

l’hagin desenvolupat”. Aquest coneixement per part de la família pot ajudar a l’hora de prendre decisions futures, “pel que fa als fills (assessorament pregestacional), o a la presa de decisions quant a la professió, entre d’altres”. A més, “és un avenç molt important cap a la medicina de precisió dins l’àmbit de la patologia cardiovascular”, comenta el Dr. Alfredo Bardají, antic responsable del Servei de Cardiologia de l’Hospital Joan XXIII i director del Departament de Medicina i Cirurgia de la Universitat Rovira i Virgili.

German Cediel explica que “es realitzen proves com ecocardiogrames, ressonàncies, etc., per detectar possibles patologies com la miocardiopatia hipertròfica, la miocardiopatia dilatada de base genètica, la malaltia de Fabry o la síndrome de QT llarg congènit. Per posar un exemple de la incidència, la miocardiopatia hipertròfica afecta un de cada 250/500 habitants, però “segur que hi ha persones del nostre territori a qui no se’ls ha detectat”, afirma Cediel, i amb aquesta Unitat es pretén millorar la detecció de possibles pacients afectats.

El cap de Servei de Cardiologia de l’Hospital Joan XXIII, José Luis Ferreiro, explica que “en la fase inicial del projecte es donarà cobertura a l’àrea de referència bàsica que depèn de l’Hospital, és a dir, la zona de Tarragona i Valls; unes 400.000 persones, aproximadament”. En una segona fase, “el projecte es pot mirar d’estendre per coordinar l’atenció d’aquestes malalties a tota la província”, assegura el doctor Ferreiro.