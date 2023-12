El Port de Tarragona preveu rebre 122.000 creueristes l'any vinent i programa 58 escales

El port de Tarragona preveure rebre 122.000 passatgers la pròxima temporada i ha programat 58 escales de creuers, una més respecte a aquest any. Aquestes són les previsions que s'han anunciat en la Taula Institucional de Creuers, celebrada aquest dijous a Vila-seca (Tarragonès).

De cara a l'any vinent, des de la taula també han destacat que el port tarragoní es consolida com a part de l'itinerari de MSC Creuers. Així, els seus vaixells arribaran els divendres, en lloc dels diumenges com fins ara, en 28 escales entre l'abril i l'octubre pròxims. Enguany, la temporada s'ha tancat amb 57 escales i 115.209 passatgers. Segons dades de l'Autoritat portuària, els creuers han tingut un impacte econòmic de 15.257.000 euros a la ciutat.

En la trobada dels representants institucionals i empresarials, que formen part de la Taula Institucional de Creuers, s'ha fet balanç de la temporada d'aquest any, el qual tanca amb 57 escales i 115.209 passatgers. Això suposa un increment de passatge del 79% respecte a les xifres obtingudes el 2022. L'octubre va ser el mes amb més volum de creueristes de l'any i de la història dels creuers del port tarragoní, superant les 24.000 persones.

D'altra banda, MSC va incloure Tarragona en un itinerari fix fent escala a la ciutat durant tots els diumenges des del maig fins a l'octubre d'enguany. A partir de 2024, concretament, entre el 19 d'abril i el 26 d'octubre, s'han previst 28 escales del creuer MSC Fantasia, que atracarà els divendres al port. Així mateix, la Taula també ha treballat per la desestacionalització del sector creuerístic i es preveu que la pròxima temporada s'allargui fins al mes de novembre. De fet, des del port també remarquen l'arribada de sis nous creuers, que mai hi han fet escala

A banda, entre les novetats de cara l'any vinent, assenyalen la posada en marxa de la nova terminal de creuers de Global Ports Holding situada al Moll de Balears. El 81% dels creueristes opten per visitar per lliure el territori. Segons dades de l'enquesta feta als passatgers, la nacionalitat del passatge és majoritàriament espanyola amb un 31%, seguida de la italiana amb un 26%, la francesa amb un 9% i la nord-americana amb un 8%. Pel que fa a l'alemanya se situa al 5%, l'anglesa amb un 4% i un 17% la resta de nacionalitats.

Segons l'estudi, un 81% dels creueristes opten per fer una visita al territori per lliure, un 7% fan excursions organitzades per la demarcació de Tarragona, un 4% fan excursions guiades per la ciutat i un altre 4% decideixen visitar Barcelona. Visitar Tarragona, PortAventura i la zona de Poblet són les excursions més demanades.

Els creueristes valoren la seva visita en un 8,9, mateixa valoració que durant 2022. A més, el 54% declara que Tarragona ha «superat les seves expectatives», una dada superior amb relació al 41,5% de l'any passat. «Per a la Taula Institucional de Creuers aquestes dades són un senyal de la bona feina feta fins al moment, superant valoracions d'any», tanquen.