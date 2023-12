Coloms i falciots amenacen la restauració del Pretori de Tarragona

El Pretori romà de Tarragona exhibirà façanes restaurades el pròxim mes de març. Al monument no s’hi feien treballs de consolidació des dels anys 60 i aquests han tingut un principal adversari: les aus.

«Tenim unes façanes biodiverses on conviuen els coloms i els falciots», explica Raquel Casals, arquitecta municipal responsable de l’obra.

D’una banda, els àcids dels excrements dels coloms han trencat moltes pedres i han deixat diverses marques de les seves urpes. «Són uns animals molt tossuts i sempre tornen als llocs on van néixer. Hem estat convivint amb ells tots aquests mesos», afirma Casals. Els nius de coloms s’han tapat per evitar que hi tornin i crïin al Pretori.

De l’altra, s’han detectat una cinquantena de nius de falciot al monument. Aquestes aus són una espècie protegida i els seus nius no es poden fer desaparèixer. «Els falciots necessiten una cavitat molt menuda per fer niu. Els forats s’han fet més petits per permetre que ells hi accedeixin, però no els coloms», exposa Casals.

Tot i això, l’aigua també ha sigut un dels elements que més ha degradat les façanes en aquests anys. «El filtratge d’aigua a través de les escletxes entre les juntes provocava entollaments i trencaments amb els canvis de temperatura», diu l’arquitecta. Per tot, s’han substituït una vintena de pedres, sobretot dels punts més baixos i propers a la via pública. «Hem anat decidint peça per peça quin era el tractament adequat, amb un criteri d’intervenció mínima», conclou Casals.

Més enllà dels treballs estructurals, les obres són una oportunitat per fer recerca arqueològica. «Tenir la bastida ens ha permès identificar moltes més marques a les pedres de les que ens esperàvem», expressa Pilar Bravo, arqueòloga municipal.

Recerca arqueològica

Mentre es restauren les façanes, els tècnics estan fent un inventari dels diferents senyals i impactes de projectil que troben a l’estructura. «Estem extraient la màxima informació possible per després investigar sobre les fases evolutives del monument», sentencia Bravo.

El conjunt del projecte compta amb un pressupost d’uns 800.000 euros i el consistori ha rebut una subvenció de la Generalitat de Catalunya de 200.000 euros per a l’execució de les obres. Al mes de gener començaran els treballs a la tercera façana, la de la plaça del Rei, on s’hi traslladaran les bastides. «En els pròxims mesos viurem un canvi substancial a la plaça, també amb la reobertura del Museu Nacional Arqueològic», apunta el conseller de Patrimoni, Nacho García.