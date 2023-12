La intervenció a la torre del Pretori de Tarragona permet reinterpretar elements del monument

La intervenció que des de l'estiu s'està fent a la torre del Pretori de Tarragona està permetent reinterpretar diferents elements del monument. Durant els treballs per rehabilitar la façana i reforçar part de l'estructura han aparegut moltes marques de picapedrer ocultes fins ara, algunes amb significats desconeguts que diferents experts estan estudiant.

La gran bastida que s'ha col·locat ha permès fer un treball d'inspecció pedra a pedra i això també ha permès localitzar més marques de projectils de la guerra del Francès de les que hi havia documentades. Alhora, per enfortir la torre, s'han substituït una vintena de carreus de diferents dimensions i s'estan segellant un gran nombre de juntes.

Raquel Casals, cap de la secció d'arquitectura de l'Ajuntament de Tarragona, ha explicat que «s'han posat en dubte interpretacions que hi havia» fins ara de diferents elements de la façana. Més enllà de les marques de picapedrer, se n'han localitzat altres «en un sentit més esotèric o místic» que s'estan analitzant. «L'obra ens està servint per iniciar moltes tesis doctorals», ha manifestat Casals.

De fet, una de les finalitats de la intervenció és «poder-nos acostar a la totalitat de les fases històriques que han marcat l'evolució d'aquest monument», ha indicat Pilar Bravo, arqueòloga municipal. La torre del Pretori és un dels monuments més singulars de Tarragona perquè en la seva estructura hi ha registrada tota la història de la ciutat, des del seu origen com a temple romà fins a fortalesa medieval o presó en el segle XX.

Tot i això, l'objectiu principal és fer una bona neteja i reforç de tres de les quatre façanes. De moment s'està treballant en la que dona al circ i la del carrer Sant Hermenegild. A partir del gener es començarà a actuar en la de la plaça del Rei. Les intervencions que s'enllestiran primer són les que es troben a més alçada i es preveu que estiguin acabades al març. La raó és que és quan a la ciutat tornen els falciots, una espècie protegida que té fins a una cinquantena de nius a la torre. En alguns també s'hi ha actuat per protegir-los i que tinguin les dimensions correctes perquè hi puguin entrar aquestes aus però no els coloms.

Paral·lelament, la neteja de les façanes és una altra de les actuacions bàsiques, ja que després de segles d'exposició estaven ennegrides. En alguns punts s'han arribat a retirar fins a tres centímetres de crosta negra de restes biològiques que tapaven la pedra original. En la intervenció hi participen arqueòlegs, historiadors, geòlegs, arquitectes i restauradors especialitzats en elements patrimonials. El projecte de restauració té un pressupost d'uns 800.000 euros aportats per l'Ajuntament de Tarragona, la Generalitat i l'Estat.