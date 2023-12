El Festival SCAN de Tarragona engega un mes replet d’activitats i exposicions

El Festival Internacional de Fotografia SCAN Tarragona engega un mes de desembre replet d’activitats i exposicions que segueixen el fil conductor d’enguany, les traces. Prèviament al cap de setmana, avui mateix a les 19h el Museu d’Art Modern de Tarragona acollirà la inauguració de l’exposició de la comissària Natasha Christia, This Story Will Never Get Finished. La mostra recull una trentena de fotollibres internacionals, que operen com una empremta vivent de narratives, imaginaris, veus o, fins i tot, records autobiogràfics sobre el mar Mediterrani i la traça cultural i humana.

Per altra banda, el Centre Cultural Antic Ajuntament de Tarragona estrenarà l’exposició Dolors soterrats: els mals d’una altra pandèmia, d’Àgueda Sanfiz, que gira al voltant de la salut mental i de la mort en temps de pandèmia. I de com dues persones, mare i filla, separades per milers de quilòmetres, afronten aquest fet tan traumàtic. Sanfiz va néixer a Madrid i va viure tota la seva joventut a Tarragona; actualment compagina la fotografia amb la seva feina com a gestora cultural i directora de programació del Saint Petersburg Month of Photography. La cita serà demàdivendres, 15 de desembre a les 16.15 h. El mateix dia, una estona més tard, a les 17h, al mateix Centre Cultural s’inaugurarà l’exposició col·lectiva resultat de les rutes fotogràfiques SCAN, Empremtes de Tarragona. L’exhibició ha comptat amb l’assessorament del divulgador d’història local Ramon Aloguín Pallach i és un mapa visual que ajuda al visitant a descobrir algunes de les empremtes històriques, tecnològiques, comercials, arqueològiques, naturals, i arquitectòniques de la ciutat.

El certamen fotogràfic també ha programat un seguit d’activitats amb el reconegut fotoperiodista Gervasio Sánchez, un dels principals protagonistes del cap de setmana del 15 al 17 de desembre. Els dies 16 i 17 de desembre, aquest reputat reporter de guerra oferirà un taller gratuït on els participants comprendran per a què serveix la fotografia de conflictes bèl·lics, perquè és important que els conflictes siguin coberts per fotoperiodistes i com ha evolucionat la professió al llarg de les tres últimes dècades. Les inscripcions a aquesta activitat es poden realitzar a través del web scan.cat. A més, Sánchez conduirà l’acte dels premis del 1r Concurs de Fotografia organitzat per la Coordinadora d’ONG de Tarragona, en el marc de la III Setmana dels Drets Humans, i oferirà la conferència La guerra no es un espectáculo al Museu d’Art Modern de Tarragona.

A més, a Mèdol Centre d’Arts Contemporànies de Tarragona es podrà assistir a la visita dialogada de l’exposició “Retorn de l’intangible”, Escoltar/veure, el ressò de l’intangible, amb els comissaris Xavier de Luca i Houari Bouchenak, i Negra Mosca. L’acte, que se celebrarà el divendres 15, vol endinsar-se en la reflexió d’aquesta col·lectiva per a conèixer els pensaments i les filosofies dels treballs dels cinc artistes que hi exposen. I el diumenge 17 a les 12h, juntament amb el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, el col·lectiu PhotoKM0 presenta la publicació BLOC. Número 1. Epigrafies: del passat al present, amb els textos de Diana Gorostidi. Mentre que el 21 de desembre, a les 19 h, Jordi Baron oferirà una visita comentada a l’exposició “Domus Barcino” a la Personal Galeria Tarragona.

Per últim, abans d’acabar l’any, els darrers dies del mes (27, 28 i 29 de desembre), a l’Espai Jove Kesse, la fotògrafa Alba Rodríguez impartirà el taller Efecte mirall. Laboratori del reflex. Les inscripcions es poden fer a tarragonajove.org