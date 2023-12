La venda de Loteria de Nadal supera les previsions de les administracions de Tarragona

La venda de Loteria de Nadal està superant les expectatives de comercialització d’algunes administracions tarragonines. Les vendes, superiors a les dels darrers tres anys, consoliden el que defineixen com «una tendència a l’alça», i que fa que alguns establiments temin esgotar les existències de números abans del sorteig, el 22 de desembre.

«Tenim cues, a vegades de mitja hora, des de fa un mes». Així descriu el panorama de l’administració número 12 la seva encarregada, Glòria Estévez. Explica que és el tercer any consecutiu que venen més números de Nadal del que és habitual: «El 2020, pensàvem que seria un any dolent, però vam superar les xifres de 2019, i a partir d’aquí hem anat en augment».

Estévez creu que un dels motius d’aquesta tendència a l’alça és que «la loteria és dels pocs productes que mantenen el preu». Segons un informe realitzat per Loterias y Apuestas del Estado, el 2022 un ciutadà tarragoní es va gastar, de mitjana, 48,14 euros en Loteria de Nadal, quasi la mateixa xifra que un barceloní, 48,40 euros.

Borja Vizcarro, encarregat de l’administració número 18, explica que, des que va començar la campanya de venda, el 3 de juliol, la gent ha anat comprant Loteria de Nadal de forma regular, i que ja s’han superat les previsions de comercialització d’enguany. Des de l’administració numero 19, a Sant Pere i Sant Pau, també han notat un increment de vendes durant l’estiu: «Ens han comprat clients que estaven de vacances a la costa, i també comerços d’allà». Tot i això, creuen que la setmana més «forta» de vendes serà la vinent.

D’altra banda, Vizcarro remarca que han notat una gran afluència de clients durant el Pont de la Puríssima, sobretot turistes. Ho confirma Adrià Fiol, encarregat de l’administració número 11, que també ha experimentat l’impacte de les excursions que l’Imserso va portar a Tarragona el novembre passat.

No és el cas de l’administració número 13, regentada per Jordi Alcazo. L’encarregat explica que venen sobretot a empreses, que enguany «han incrementat entre un 10% i 15%». Explica que també els han comprat números des de poblacions espanyoles a través de la seva pàgina web. Maria del Carmen Páez, de l’administració Cal Pantxo, també ha realitzat vendes a altres localitats, com Madrid o Santander, però a través de correu certificat.

Amb tot, els establiments es mostren contents davant aquesta tendència a l’alça, però alguns temen que les existències de números no els arribin fins al dia del sorteig. És per això que algunes administracions han demanat més estoc del normal, com és el cas de Jordi Alcazo.

Les sèries més demanades

Les administracions expliquen que, com a novetat d’enguany, molts clients han demanat el número que, segons el Chat GPT, guanyarà, el 03695. Altres han confiat en la xifra premiada de l’any passat, repartida per l’administració número 19, i que va suposar la distribució de 7,2 milions d’euros com a part del cinquè premi. Mentrestant, alguns ciutadans es decanten per números on aparegui el seu any de naixement o el de l’establiment on han comprat la Loteria, situació que s’ha viscut en l’administració número 13.