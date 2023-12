El Museu del Port de Tarragona inaugura una exposició de l’ONG tarragonina Good Karma Projects

Ahir a la tarda el Museu del Port de Tarragona va acollir la inauguració d’una nova exposició creada per l’ONG tarragonina Good Karma Projects. L’acte va estar presentat per la responsable del Museu del Port, Mercè Toldrà i va comptar amb la participació de l’ambaixador de Good Karma Projects, Jordi Oliva, i del president del Port , Saül Garreta, per tancar l’acte. Es tracta d’una exposició fotográfica que està basada en la creació d’un documental ‘MED2050 Més peixos que plàstics al mar’ on l’ONG s’ha embarcat per contribuir en l’exploració i descobriment de la biodiversitat. L’ONG busca la col·laboració per poder treballar amb entitats, com el Port, que busquen adoptar acció en la conservació del Mediterrani. A través de diverses activitats relacionades, publicades a la web del Port, https://www.porttarragona.cat/ca/port-i-ciutat/agenda-activitats, l’exposició té l’objectiu de prendre diverses accions, mesures i projectes per tal de prendre fer arribar a la ciutadania la importància de tenir cura dels nostres mars i de la petjada que deixem els humans al mar. També el 28 de desembre hi haurà 3 sessions, gratuïtes, d’un nou escape room ‘Ajuda’ns a salvar el Mediterrani’ activitat adreçada a famílies amb infants a partir de 6 anys i joves fins a 16 anys.

L’exposició, que romandrà oberta fins al 15 de febrer podrà visitar al Museu del Port de Tarragona amb entrada lliure i sense reserva prèvia. La mostra, a través d'un missatge constructiu i del documental ‘MED2050 Més peixos que plàstics al mar’ vol despertar l'estima de la ciutadania cap al Mediterrani, fent valdre la seva riquesa a la vegada que se sensibilitza sobre les principals amenaces a les quals està exposat. L'objectiu final és promoure un canvi en la societat, cap a un estil de vida més respectuós amb l'oceà.

L’ONG ha dissenyat un documental sota el títol ‘MED2050 Més peixos que plàstics al mar’, un audiovisual que es preveu es pugui projectar durant el mes de gener de 2024 al Museu del Port del Moll de Costa. Ës un documental on es denuncia el fet que durant l’any 2050 ja hi haurà més plàstics que peixos al mar Mediterrani si no reverteix la contaminació. La campanya de conscienciació els porta a diferents indrets del territori per fer un seguiment dels deserts marins. Tot el material que han recollit forma part del documental ‘MED2050 Més peixos que plàstics al mar’

Escape Room

Per tal de reforçar i crear noves activitats educatives i sostenibles relacionades amb el nostre entorn, el dijous 28 de desembre a les 10:30 h s’organitzaran fins a 3 sessions d’un nou escape room sota el títol ‘Ajuda’ns a salvar el Mediterrani’.

Es tracta d’una activitat adreçada a famílies amb infants a partir de 6 anys i joves fins a 16 anys. L’activitat és totalment gratuïta amb reserva prèvia a museudelport@gmail.com o trucant al telèfon 977 259 434 del Museu del Port de Tarragona

La tarragonina Good Karma Projects

Good Karma Projects s'embarca en una expedició circular a vela a través del mar per contribuir en l'exploració i descobriment de la biodiversitat, i col·laborar amb les entitats que busquen passar a l’acció en la conservació del Mediterrani. A través d'un documental s'uniran i explicaran les històries de persones i projectes que treballen per a fer front a les principals amenaces dels ecosistemes.

L’expedició

En l'expedició, es visiten reserves marines de la mà d'investigadors/es i grups d'acció local per entendre el seu paper essencial per a la conservació i resiliència enfront de la pèrdua de biodiversitat. Es dona suport a la creació de noves zones protegides, i es mostra la bellesa i la rellevància de la protecció d'espècies i hàbitats amenaçats; des de les més conegudes com la posidònia fins a aquelles que la seva presència passa desapercebuda com les mantes i els taurons. Durant el recorregut de 700 milles també s'agafen dades científiques i es participa en projectes de ciència ciutadana com Observadores del Mar, contribuint així al descobriment de deserts submarins, ocells marins, tortugues i taurons.

Objectius