La Guàrdia Urbana i els Mossos vetllaran pel bon funcionament de la campanya de Nadal a Tarragona

Com cada any, durant els dies previs a les festes Nadalenques es produeix un augment considerable de l’activitat comercial i un major nombre d’actes lúdics i festius relacionats amb aquestes dates, organitzats per les diferents entitats comercials o pel propi Ajuntament, amb la intenció de dinamitzar el sector, fet que motiva que hi hagi un increment important de gent al carrer.

Amb aquesta previsió i per tal de guanyar en eficiència i eficàcia, la Guàrdia Urbana de Tarragona ha dissenyat, un any més, una distribució dels serveis de forma coordinada amb el Cos de Mossos d’Esquadra de la ciutat i complementària amb el treball diari d’ambdós cossos. La tinent d’alcalde, Sonia Orts, ha destacat que “la presència d’ambdós cossos policials a les zones comercials més importants de la ciutat, esdevé clau per a garantir la seguretat, la mobilitat i el civisme”.

La finalitat d’aquest dispositiu és la de garantir la seguretat a les persones mitjançant la presència policial en les zones comercials, en prevenció d’actes delictius i conductes antisocials i/o incíviques, garantir la mobilitat mitjançant la disciplina i la regulació del trànsit en aquells punts més conflictius, per tal d’aconseguir una mobilitat àgil i segura.

La consellera ha apuntat que fins al proper 4 de gener de 2024, “Guàrdia Urbana i Mossos vetllaran per la seguretat de tots el tarragonins i tarragonines” i ho faran amb la participació, per segon any consecutiu de la unitat K9 o unitat canina i la Unitat Muntada a cavall, principalment per les zones comercials que així ho permetin. La unitat de Drons també serà present en actes més multitudinaris com la cavalcada de Reis, i que requereixin de vigilància aèria de la ciutat en els dies comercials més importants per garantir la fluïdesa i la disciplina del trànsit, realitzant si escau, serveis conjunts amb la Divisió de Trànsit.

Altres unitats implicades, com la de Policia Administrativa, realitzaran controls als establiments de venda de joguines, per garantir les corresponents homologacions i controls a les atraccions de fira, circ, pistes de gel, etcètera... Per la seva banda, la Unitat de Medi Ambient vigilarà el bon compliment de l’ús dels espais verds. I les Unitats de Seguretat Ciutadana, Mobilitat i Atestats, compliran amb el seu objectiu de garantir la seguretat en tot moment i la minimització dels actes vandàlics i incívics, així com l’actuació en delictes, entre d’altres.