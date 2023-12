Els Premis Emprèn realcen els projectes empresarials nascuts a la Catalunya Sud

Els Premis Emprèn de la Diputació de Tarragona van premiar ahir alguns projectes empresarials més destacats nascuts a la Catalunya Sud. En l’edició del certamen d’enguany, els guanyadors de cadascuna de les categories van ser: Odysseus, una plataforma per a viatges que a través de la intel·ligència artificial proposarà itineraris menys massificats i més sostenibles, a Riudoms, l’espai de creació d’artesania Piensa en Porcelana, de Tarragona, Gima Clinic, un centre de fisioteràpia amb una tecnologia capdavantera per a recuperar malalties neurològiques, a Reus, Eo! Easy Ordering, que ofereix un programari innovador per a l’hoteleria, a Reus, la plataforma de lloguer de roba Xerfer Fashion Renting, de Tarragona, la Cooperativa de serveis de desenvolupament rural Pàtxera, de Sant Jaume d’Enveja i Pa Rural, un projecte de repartiment diari de pa en entorns rurals, al Pla de Santa Maria.

Els guanyadors van rebre un premi econòmic de 4.000 euros que servirà per fer avançar el projecte, així com un servei d’assessorament personalitzat per part de l’equip tècnic de la Diputació i de les entitats col·laboradores.

11a edició del certamen

«Els Premis Emprèn donen resposta a les necessitats reals de la societat i, per tant, promouen sectors d’activitat estratègics per al desenvolupament sostenible i l’equitat del nostre territori», va afirmar la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, en l’acte d’entrega dels premis.

D’altra banda, els premis van reconèixer 15 projectes empresarials que rebran un premi econòmic de 1.000 euros. El certamen ha arribat enguany a l’11a edició. L’objectiu dels guardons al llarg d’aquest període ha estat augmentar i consolidar empreses i projectes basats en la innovació, la tecnologia i els nous models de negoci, reconeixent més de 200 iniciatives en aquests anys.