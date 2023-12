Els diorames se’n van a la Part Alta de Tarragona

L’Associació de Pessebristes de Tarragona va encetar, el passat 8 de desembre, una nova edició de l’exposició Diorames i Pessebres de Nadal. Enguany, però, la col·lecció ha abandonat la seva seu habitual, l’edifici dels Caputxins a la Rambla Nova, 105, i s’ha traslladat al carrer de la Merceria, número 13, a la Part Alta.

El president de l’entitat, Josep Maria Borrut, explica que han abandonat la seva ubicació habitual perquè la propietària de l’edifici, la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla, està adequant l’edifici per a convertir-lo en una residència per a gent gran, entre altres usos. Tot i això, Borrut s’ha mostrat satisfet amb el canvi: «Hi ha molts grups que visiten el nucli antic de la ciutat, i només passant per aquí ja veuen que és una exposició, i entren al local». El pessebrista compara aquesta ubicació amb l’anterior, en què costava més discernir que l’edifici acollia l’exhibició.

El canvi a positiu ja s’ha fet notar: «Hem tingut el doble de visitants que durant els mateixos dies l’any passat», declara Borrut. D’altra banda, també ha remarcat que han rebut una bona acollida veïnal: «Aquest local era un negoci, i no l’hem reformat. Hi ha veïns que s’alegren que l’hàgim reobert, i els fa gràcia entrar i reviure records de la infància». El lloc que abans acollia la venda de queviures i espelmes, ara és l’escenari de 9 diorames construïts per 18 pessebristes, membres de l’associació.

Borrut explica que cada peça comporta al voltant de 120 hores de feina, i que el procés comença a l’estiu, amb el repartiment de les escenes religioses que realitzarà cada pessebrista: «Després de Santa Tecla comencem a construir les peces. Cada artista hi dedica el temps que pot», declara Borrut, qui remarca que l’associació, que ja té un centenar de membres, està formada per tota mena de perfils, des de gent jubilada fins a joves. D’altra banda, explica que els qui viuen en pobles més allunyats del centre, com els Pallaresos, es decanten per construir la seva part del diorama a casa seva, per a després traslladar-la a l’exposició.

Un estil particular

Els pessebristes no només es diferencien per la seva edat, sinó també per la manera de treballar una peça. Borrut remarca que «en la nostra exposició, defensem que cadascú expressi el seu estil», de tal manera que «em poses davant un diorama, i et puc dir quin pessebrista l’ha fet», només fitxant-se en la mena de pinzellada, entre altres factors.

Posa d’exemple els edificis del diorama Anunciació de Maria, que tenen trets àrabs, una característica que els seus autors solen emprar. D’altra banda, Borrut també comenta que, si algú es fixa en Camí de Betlem, construït per quatre pessebristes, «notarà que hi ha lleugeres diferències d’estil entre alguns edificis».

El pessebre natural

Una altra de les peces de l’exposició és el pessebre de Nadal, fet amb materials naturals. «Els autors piquen ells mateixos la pedra de les estructures», explica Borrut. La peça es construeix pocs dies abans que l’exposició s’obri al públic, ja que també està formada per herbes, que s’assequen fàcilment amb el pas dels dies.