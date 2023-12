Down Tarragona ja té disponible el calendari solidari per al 2024

L’associació Down Tarragona ja ha posat a disposició de la ciutadania el calendari solidari per al 2024, que es pot obtenir mitjançant un donatiu de només 5 euros. Tots els diners recaptats serviran per finançar la tasca assistencial i formativa que duu a terme Down Tarragona amb les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals semblants.

L’objectiu és aconseguir que les persones amb la síndrome de Down tinguin la qualitat de vida que es mereixen, igualtat d’oportunitats laborals, i que la societat aprengui a acceptar-los com a persones de ple dret. El calendari, amb una tirada de 4.000 exemplars, il·lustra la portada i els dotze mesos de l’any gràcies a la col·laboració de l’empresa Lagupres, a les instal·lacions de la qual s’han fet les fotos amb la participació de joves amb síndrome de Down. Els interessats poden dirigir-se a la seu de Down Tarragona a Reus, al carrer Manuel Hugué 1, o trucar al telèfon 977 75 65 36.