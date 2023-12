L'Amic invisible més gran del món es viurà a Torreforta

La biblioteca Pepita Ferrer i el Centre Cívic de Torreforta presenten el festival d’hivern Bon Ponent! Torreforta acollirà els dies 27, 28 i 29 de desembre multitud d’accions comunitàries, tallers d’ocupació de l’espai públic, jocs col·laboratius, titelles, música, aparadors literaris i altres iniciatives per tal d’acomiadar l’any reconstruint i millorant el barri.

Aquest matí, la consellera de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos; i la consellera de Centres Cívics, Cecilia Mangini; han presentat el detall del programa. La consellera de Cultura ha explicat que amb aquesta nova iniciativa es pretén “promoure les activitats culturals a Ponent durant les vacances de Nadal i, sobretot, fer conèixer i apropar la Biblioteca Municipal a tota la ciutadania”. “Hem de consolidar les biblioteques com a agents culturals del territori amb l’objectiu que esdevinguin veritables espais de creació, aprenentatge i divulgació de la cultura”, ha dit Ramos.

Per la seva banda, la consellera Mangini ha remarcat que “activitats com aquestes generen sinergies entre els agents del barri així com potencien la interacció social, les activitats col·laboratives, i involucren la comunitat en la millora del barri".

L'Amic Invisible i moltes altres propostes familiars

D’entre totes les activitats organitzades, Torreforta viurà el 29 de desembre l'Amic Invisible més gran del món. En aquesta iniciativa, tota la ciutadania pot participar-hi inscrivint-se prèviament omplint un formulari al web de Centres Cívics. Un cop feta la inscripció s'assignarà una persona de qualsevol punt de la ciutat i el dia 29, a les 13 h, es farà l'intercanvi de regals, en aquest cas, llibres de segona mà, per tal que l’activitat no suposi cap cost als participants i tothom s’hi pugui sumar. Les inscripcions ja estan obertes i es podran formalitzar fins aquest diumenge 17 de desembre.

A banda de l’Amic Invisible, Torreforta viurà moltes altres activitats durant aquests tres dies. Dimecres 27 de desembre es durà a terme una activitat de pintura col·laborativa a la pista de bàsquet de davant de la Biblioteca de la mà de GasicPinter i tota la família gaudirà de jocs clàssics gegants de fusta de la mà de VincdeBosc. També aquest mateix matí, el tarragoní Joan Rioné oferirà l’espectacle de titelles Ulissa davant del Centre Cívic.

Dijous 28 tots aquells veïns que ho desitgin podrán participar d’una SúperTeranyina, on es teixirà una xarxa acolorida que es recolzarà en diferents elements de la plaça, així com d’un taller familiar on els participants proposaran la ciutat sostenible que desitgen. Un exercici de reflexió pràctica on aprendre a través amb la construcció d'una maqueta a base de materials reciclats. La gran maqueta d'aquesta ciutat col·laborativa anirà creixent a mesura que passen les hores i al final de la jornada reflectirà els desitjos dels participants. També aquest matí, es realitzarà un taller de construcció amb peces de Lego torres legomètriques per descobrir les diferents tipologies estructurals dels gratacels. Les tres iniciatives aniran a càrrec de Chiquitectos.

Finalment, divendres 29, Petits Enginyers oferiran el taller “Constructors de Ciutat” per crear la pròpia ciutat amb blocs de cartó i aprendre a ser bons ciutadans i arquitectes d’una ciutat única. Todos en Azul també presenta aquell matí l’espectacle Trusky i Lulu i es durà a terme l’esperat intercanvi de libres de l’Amic invisible més gran del món acompanyat d’una xocolata desfeta per a tots els assistents.

Totes les activitats són gratuïtes i es duran a terme de 10 h a 14 h als voltants de la plaça Pilar Pradells.