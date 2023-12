Tarragona celebra la III Nit de les Religions del 14 al 17 de desembre

A partir d’aquest dijous 14 de desembre i fins diumenge 17 de desembre Tarragona celebrarà La Nit de les Religions, un projecte coorganitzat entre l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST), AUDIR i l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, que compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i que arriba a la seva tercera edició amb més d’una vintena de diferents grups confessionals de la ciutat.

El cristianisme catòlic, l’evangèlic i l’ortodox, l’Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, l’islam, el judaisme, el budisme, el sikhisme, la fe bahà’í i la maçoneria seran presents a aquesta nova edició de La Nit de les Religions que s’inaugurarà aquest dijous a les 18 h al Pati Jaume I de l’Ajuntament de Tarragona. L’acte d’inauguració comptarà amb les intervencions de la consellera de Serveis Socials i presidenta de l’IMSST, Cecilia Mangini; i del director general d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, Carles Armengol; i se centrarà en la conferència La diversitat religiosa a Tarragona a càrrec de doctora en sociologia de la religió, Maria Forteza.

La tercera edició de La Nit de les Religions oferirà més d’una vintena d’actes, des de conferències i taules rodones fins a tallers participatius, degustacions gastronòmiques, projeccions audiovisuals i concerts, passant per activitats familiars i adreçades al públic infantil. També es duran a terme celebracions litúrgiques i pràctiques de meditació i contemplació. “Amb aquest programa promovem la defensa del fonamental de les persones a viure d’acord amb les seves creences i conviccions, siguin religioses o no religioses; i reforcem el fet que la coneixença entre persones diverses afavoreix la convivència en pau”, ha manifestat Mangini, que ha recordat que un dels principals objectius de La Nit de les Religions és “conscienciar sobre el dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió i afavorir el coneixement mutu de la diversitat des de l’òptica de la cultura de pau i el diàleg”. “S’ofereixen nombrosos espais de diàleg entre creients i no creients, i entre creients de les diferents tradicions religioses”, ha apuntat la consellera de Serveis Socials.

Aquesta tercera edició de La Nit de les Religions ha tingut molt present la situació mundial actual i per aquesta raó posarà de manifest el compromís que tenen les diferents confessions religioses amb la pau. Una mostra d’això serà la taula rodona Fent camí cap a la pau que comptarà amb la presència de Jorge Burdman, representant de diàleg interreligiós de la Comunitat Israelita de Barcelona; Muntsa Castellà, traductora i editora de textos budistes; Salah Jamal, metge, historiador i escriptor; i Francesc Torradeflot, historiador de les religions i filòsof.