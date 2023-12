El Port de Tarragona col·labora amb Interior per millorar la integració al sistema d'emergències

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena i Garcia, i el president del Port de Tarragona, Saül Garreta i Puig, han signat avui un conveni entre el Centre d’Atenció de Trucades d’Urgència 112 Catalunya (Telèfon d’emergències112) i l'Autoritat Potuària de Tarragona per a la integració telemàtica de les trucades d’emergència de la policia portuària de Tarragona al 112 de Catalunya.

Amb la signatura d'aquest conveni es podrà dur a terme la integració telemàtica de les trucades d'emergència de la Policia Portuària de Tarragona al 112 de Catalunya, de manera que aquest cos policial estarà dins del sistema integral d'emergències del 112, de la mateixa manera que ja ho estan la major part de cossos i serveis d'emergències i seguretat de Catalunya (Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat, Cos d'Agents Rurals, Sistema d'Emergències Mèdiques SEM, Guàrdia Urbana i Bombers de Barcelona i Policia Portuària de Barcelona).

En aquest sentit, des del CAT112 es rebran les trucades d'emergència que faci la ciutadania a través del telèfon 112 i es derivaran telemàticament a la Policia Portuària de Tarragona les que siguin del seu àmbit, la qual haurà d'atendre aquestes peticions d'assistència urgent i dur a terme la prestació material de l'assistència.

La Policia Portuària de Tarragona ja està integrada amb el 112, tot i que telefònicament, des de l'any 2011, de manera que les trucades que rep el 112 de l'àmbit d'aquest cos policial se li traslladen per via del telèfon. Per això, la nova integració telemàtica permetrà agilitzar la tramesa de la informació, alhora que garantirà encara més la integritat de les dades que es comparteixin, les quals quedaran integrades al sistema integral, també per a la resta de cossos que hagin d'intervenir en un incident determinat. L'any 2022 el 112 va gestionar 46 trucades d'incidents relacionats amb l'àmbit de competència de la Policia Portuària de Tarragona.

Així doncs, aquesta integració telemàtica millorarà la coordinació entre el CAT112 i la Policia Portuària de Tarragona, i també amb la resta de cossos i serveis encarregats de la prestació de l'assistència i de la gestió de les emergències a Catalunya, ja sigui en situacions que requereixin la participació de diversos cossos com en casos d'incidents de major magnitud o de grans emergències, ja que tots els participants compartiran un únic sistema amb la mateixa informació.

El conveni, que té una vigència de 4 anys, estableix una comissió de seguiment formada per almenys una persona representant de cadascuna de les parts per vetllar pel compliment de les obligacions.