L’aplicació NASAPP registra menys episodis de males olors que el 2022

L’aplicació mòbil NASAPP fruit de la col·laboració entre Eurecat, l’Autoritat Portuària de Tarragona i l’Associació d’Empreses Químiques de la província, ha registrat enguany menys episodis de males olors que el 2022, una tendència a la baixa que s’ha mantingut des de 2014. La coordinadora de la iniciativa, Isabel de Lucas, va aprofitar ahir durant la presentació dels resultats de l’aplicació per demanar més participació ciutadana, i així poder rebre més informació dels episodis de males olors.

NASAPP és una eina a disposició del ciutadà, a través de la qual aquest pot avisar en cas que sigui testimoni d’un episodi de mala olor que ell consideri propi d’una situació de contaminació ambiental. Els avisos serveixen per determinar la mena d’olor (per exemple, de cremat) i la intensitat (feble o molt fortes, entre d’altres). D’altra banda, els episodis es divideixen en tres nivells: mitjans, forts i crítics. De Lucas afirma que enguany «només hem tingut episodis mitjans o inferiors», i remarca que no és el mateix un registre d’olor que un episodi, que és quan la mala olor compleix una característica que podria derivar en una incidència en l’activitat industrial o portuària. En aquest cas, els polígons químics activen les rondes de control per detectar la incidència.

L’aplicació ha comptat enguany amb la participació de 280 usuaris, més que el 2022, que es troben repartits per diferents municipis propers al Polígon Nord i Sud i al Port de Tarragona, com Constantí, el Morell, la Pineda, i, més concretament, pel centre de la ciutat, Sant Salvador o les Gavarres, entre d’altres. A partir dels seus avisos, Eurecat pot desenvolupar un mapa dinàmic d’afectació geogràfica i detectar els orígens i les causes més habituals dels episodis de males olors al territori. Gràcies a això, també poden marcar les franges horàries i estacions de l’any en què duran a terme les rondes per a controlar possibles episodis de males olors.

Així, de Lucas explica que l’aplicació, pionera en l’àmbit internacional, utilitza la sensibilitat de l’olfacte, que pot detectar fins a un milió d’olors diferents, i cobreix la manca d’aparells en el mercat prou capaços d’identificar el grau de molèsties d’una olor.

Ús d’intel·ligència artifical

Actualment, mitjançant una subvenció del Port de 250.000 euros, s’està duent a terme un prototip de l’aplicació que faci ús d’intel·ligència artificial, els possibles episodis d’olors que puguin afectar la comunitat portuària. De Lucas va concretar que «el que busquem és avançar-nos, obtenir les dades quan hi ha més probabilitat que hi hagi un episodi de males olors».