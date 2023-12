Ecologistes en Acció es mostra en contra de l'emmagatzematge de CO2 davant de la costa de Tarragona

Ecologistes en Acció s'ha manifestat en contra del permís que el ministeri per a la Transició Ecològica ha concedit a Repsol per explorar el subsol marí de davant de la costa de Tarragona amb la finalitat d'emmagatzemar diòxid de carboni (CO2). Per l'entitat, projectes similars a Noruega han «fracassat» i «s'ha demostrat» que són cars «en emissions i consum energètic».

Alhora, han alertat que hi ha riscos sísmics i «d'alliberament del gas». Pels ecologistes la injecció d'unes quantes gigatones de CO2 al subsol «produiria canvis perceptibles a la química de les aigües de la costa de Tarragona properes al lloc d'injecció», mentre que si s'injectessin centenars de gigatones s'arribarien a produir «canvis mesurables a la totalitat del mar».

Segons Ecologistes en Acció, «els experiments han demostrat que l'agregació de CO2 pot fer malbé els organismes marins que se situïn a prop dels punts d'injecció o dels llacs de CO2» i han advertit que encara no s'han estudiat els efectes a llarg termini.