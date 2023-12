El canvi de propietat de la seu de la Sang causa la dimissió de 12 seglars

La propietat de la Casa de la Sang i l’església de Santa Maria de Natzaret ha provocat un terrabastall a la Reial i Venerable Congregació de la Sang de Tarragona. El 2018, la seu canònica va passar a ser copropietat de la Congregació de Senyores de la Mare de Déu de la Soledat, però els fets s’han conegut recentment. El canvi de domini ha causat la dimissió de 12 dels 15 seglars de la Junta directiva i s’ha convocat una Junta general extraordinària el pròxim dilluns per tractar la situació.

«El 2018 es va prescindir de la Junta general i es va fer el canvi de nom de l’edifici d’amagat», exposen fonts de la congregació. La direcció va acordar fer una esmena a l’error en el registre de la propietat de l’any 1987 i afegir-hi la congregació de dones. «Els títols d’adquisició de la seu són molt previs i la Congregació de la Soledat encara no existia. Va ser una maniobra per impulsar la inclusió de les dones a l’entitat», afirmen les mateixes fonts.

Tot i això, els dos grups han mantingut les seves activitats de forma separada. «La Sang no ha perdut res, simplement s’ha fet oficial el que ja era de facto», explica mossèn Queraltó. Els membres de les dues congregacions fa anys que comparteixen el mateix espai. El prefecte desmenteix una mala praxi en el canvi de propietat i afirma que el procés s’ha portat «amb discreció». D’altra banda, fonts de la congregació apunten que l’any 2020 es va votar en Junta general que l’acord del canvi de propietat quedés aturat.

«El mossèn Queraltó va deixar sense vigència un acord que ell ja havia portat a terme sense informar els socis de l’entitat», expliquen. En aquell moment, el canvi de domini encara no s’havia entrat al Registre de la propietat, però més tard es va efectuar el tràmit. «En les reunions generals que es fan cada any el prefecte no ha informat en cap moment d’aquesta variació i només ha convocat la Junta general a petició de l’Arquebisbat», denuncien.

Junta el pròxim dilluns

En la reunió extraordinària del pròxim dilluns, que se celebrarà a les 20 h., els socis de la congregació de La Sang votaran sobre el nomenament de 12 nous seglars en funcions fins a noves eleccions que substituïran els que han dimitit. A més, el prefecte de la congregació assegura que el dilluns «s’explicaran amb detall tots els fets, amb la documentació pertinent».

La Sang va obrir les portes a les dones

La Congregació de la Sang de Tarragona va viure un canvi històric per a l’entitat en obrir les portes a la presència de dones a l’entitat, quan l’any 2020 els membres de l’entitat van canviar-ne els estatuts. La Sang és una de les congregacions més antigues de Catalunya, amb més de 475 anys d’història.