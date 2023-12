El Teatre Tarragona celebra el centenari de la seva construcció

El Teatre Tarragona va donar ahir el tret de sortida a les activitats commemoratives del centenari de la construcció de l’equipament amb la presentació de la nova temporada de Primavera d’Arts Escèniques 2024. L’acte, que va ser presidit per l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales i la consellera de Cultura, Sandra Ramos, va comptar amb Joan Miquel Oliver, component d’Antònia Font, que va oferir un concert per presentar la seva actuació el 27 de juliol al Teatre Auditori Camp de Mart, dins la seva Gira per Teatres. El concert a Tarragona de la banda liderada per Joan Miquel Oliver serà «un dels més especials» de la gira, ja que s’oferirà amb serveis d’accessibilitat, llenguatge de signes, subtitulació i motxilles vibratòries.

23.588 butaques a la venda

La nova temporada posa a disposició de la ciutadania 23.588 butaques. En música, la temporada arrenca amb un concert de la Franz Schubert Fhilarmonia. La temporada comptarà també amb tres concerts més. D’una banda, el concert del senegalès MOMI Maiga i l’Orquestra de Cambra de Granollers. Per altra banda, Anna d’Ivori presentarà nou disc i Guillem Gisbert, el cantant de Manel, estrenarà el seu projecte en solitari.

Pel que fa al teatre, la Brutal presentarà l’Illa Deserta. La companyia tarragonina Amelie Produccions portarà al Teatre Tarragona l’obra Un tipus corrent, l’adaptació del llibre el Venedor de temps. La companyia basca Txirene Producciones passarà per la ciutat amb Fosa, Memoria de un amor, obra en què Núria García i Pablo Rivero, interpreten una història d’amor en temps de guerra. La Puntual, un dels èxits televisius de la temporada, tindrà cita amb l’Auca del Senyor Esteve.

En dansa, la Primavera oferirà dos espectacles. La companyia Mal Pelo presentarà Highlands, un espectacle de dansa i música en viu amb 16 intèrprets. Un mes després d’aquesta cita, la companyia de dansa inclusiva Psicoballet presentarà SU Realismo. A més, el cicle En Dansa descobrirà l’antic centre Penintenciari de Tarragona al ritme de dansa contemporània.

En circ destaquen tres propostes. El 16 de març, amb motiu de la Setmana Mundial del Teatre, arriba Órbita, de la companyia Zen del Sur. A més, la companyia MyLaika! farà parada a Tarragona amb el seu comboi circense i plantarà la seva màgica carpa de circ a l’Anella Mediterrània per oferir l’espectacle Winter. Finalment, la jove trapezista Cèlia Marsé presentarà Nus.

Expansió als Centres Cívics

La nova temporada creua les parets del Teatre Tarragona per fer gala dels altres teatres municipals. Així, la companyia basca Hortzmuga Teatroa oferirà Memoria Eraikiz. Flores En el Asfalto, al Centre Cívic de Sant Pere i San Pau. El teatre del Centre Cívic de Torreforta serà escenari de la nova programació d’arts escèniques de primavera. La companyia Zum Zum Teatre portarà la seva última creació El Testament.