El Teatre Tarragona acull la Festivitat de la Guàrdia Urbana

Aquest matí el Teatre Tarragona ha acollit un any més la Festivitat de la Guàrdia Urbana, amb una gala que ha rebut la presència de tot el cos, així com autoritats rellevants d’altres administracions i que ha presidit l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, la tinenta d’alcalde Sonia Orts i l’intendent del cos, Manuel Vázquez. En aquest acte, que enguany celebra el 166è aniversari de la creació del cos a Tarragona, s’ha fet també un reconeixement públic a entitats, ciutadans i agents que han facilitat la tasca policial amb el lliurament de distincions i plaques als guardonats.

S’han atorgat gairebé 60 distincions, des de felicitacions personals per accions a la via pública; felicitats a agents de la Guàrdia Urbana i personal extern al cos, per haver exercit un alt grau d’eficàcia en el seu treball; per mèrits professionals en accions dutes a terme de caràcter rellevant i amb bona predisposició, i així mateix medalles als agents que porten al cos entre 25 i 30, així com als que s’han jubilat aquest 2023.

D’entre els actes més destacats, han estat les operacions conjuntes contra el tràfic de drogues a Campclar i Bonavista; la resolució d’un robatori amb violència per part d’un ciutadà; el trasllat i suport al part d’una vianant, entre d’altres. També s’han distingit tècnics municipals que amb la seva tasca diària de col·laboració amb el cos de la Guàrdia Urbana, com la gestió del robatori de cable o l’incivisme en el Patrimoni, han estat alguns dels exemples.

L’intendent Manuel Vázquez ha agraït la tasca de tots els premiats, dels qui «se’ls ha distingit per la seva generositat i estima a la professió» i ha destacat la importància d’estar al capdavant d’un cos tan important amb més de 200 agents, «amb la il·lusió cada dia de renovar, millorar i fer-lo més modern» i posant com a prioritats «la igualtat i la feminització del cos».

Per la seva banda, l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que «aquest és un acte de reconeixement pel vostre esforç, la vostra valentia i el compromís amb els tarragonins i tarragonines» i ha manifestat, mentre ha elogiat la seva feina, «feu de Tarragona una ciutat més segura». Viñuales també ha reiterat el compromís de fer «una policia conjunta i de proximitat» amb, d’una banda, la creació de la comissaria conjunta amb Mossos d’Esquadra i de proximitat, per l’increment de la plantilla.