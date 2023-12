Una ‘Illa d’optimistes’ que es troben el tercer dijous de mes

Una caixa de cerveses buida i un auditori amb ganes d’escoltar i compartir experiències d’emprenedoria. Això és tot el que necessiten els impulsors de l’empresa Startsud, que des de fa un temps organitzen el cicle de trobades Tarraco Startup Community. Network & Beers.

La cita se celebra cada tercer dijous de mes al Pla de la Seu de Tarragona, i en cada ocasió els impulsors de la trobada conviden una persona perquè exposi el seu projecte d’èxit.

La idea és que tots els presents puguin nodrir-se de la seva experiència a la vegada que intercanvien opinions i idees. El púlpit és la caixa de cervesa, que dona al ponent una mica d’alçada, seguint el model de famós Speaker’s Corner del Hyde Park londinenc. El passat dijous 23 de novembre, per exemple, el convidat va ser Eduardo Manchón, alacantí establert a Altafulla, i un dels fundadors de Panoramio, la primera empresa espanyola que va ser venuda a Google ara fa uns disset anys.

«Quan comences a fer networking, resulta sorprenent adonar-se de la quantitat de persones emprenedores que hi ha a la província, i també de la seva qualitat», explica Armand Bogaarts. Ell, juntament amb Marc Arza, Miquel Mora, Enric Ginovart i Xavi Càmara van posar en marxa Startsud, una empresa fundada per impulsar la creació de startups al sud de Catalunya.

«Vam veure que aquí no hi havia cap empresa privada que ho fes, així que vam decidir treballar per crear un ecosistema que englobés no només els emprenedors, sinó també persones que volen invertir o aquella part del sector públic que també ajuda a fer-ho. En definitiva, totes les persones que poguessin tenir una relació en la cadena de valor de l’emprenedoria», explica l’Armand. Per tal d’alimentar aquest ecosistema, els cinc socis van crear la comunitat Tarraco Startup, que es troba un cop al mes, de manera informal, i que ja aplega més de 170 persones.

«Penso que al sud de Catalunya hi ha molta gent bastant conservadora, i les persones que volen emprendre sovint ho tenen difícil. Per això, considero que és important que tothom que tingui aquest tipus d’energia s’envolti d’altres persones que siguin iguals. Al final, el que acabem fent amb aquestes trobades és crear una mena d’Illes d’optimistes», detalla.

«El nostre objectiu amb Startsud era crear un entorn d’emprenedoria al sud de Catalunya, i penso que ho estem aconseguint», afegeix l’Armand. Com a exemple d’èxit, l’empresari esmenta Needcarhelp, una startup nascuda sota l’impuls de Startsud, que en dos anys ja té més de vint treballadors i factura prop de dos milions d’euros: «En aquesta empresa estan especialitzats en el sector de la compravenda de cotxes de segona mà. Disposen d’experts que revisen el cotxe abans que es faci la compra i elaboren un informe per al futur comprador».

La comunitat, explica Bogaarts, és cada vegada més gran. I, de cara al futur, vol fixar la mirada en nous sectors. «Al Port de Tarragona, per exemple, hi ha moltes oportunitats per a la innovació i la creació de nous negocis, perquè hi ha molts projectes. Pensem que, en lloc d’oferir-ho a gent de Barcelona, serà millor que ho faci gent d’aquí». També tenen el projecte de crear una comunitat d’emprenedors d’origen internacional, però establerts a la demarcació. Aquest desembre, igual que al mes d’agost, no hi haurà la cita mensual de la Tarraco Startup Community. Network & Beers. La següent trobada serà, per tant, ja el tercer dijous del mes de gener de 2024.