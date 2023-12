ERC i ECP exigeixen a l'Ajuntament de Tarragona que no aturi l'estudi sobre la qualitat de l'aire

ERC i En Comú Podem han exigit que l'Ajuntament de Tarragona no aturi l'estudi sobre la qualitat de l'aire que les dues formacions van engegar la passada legislatura quan eren al govern. El conseller republicà, Xavier Puig, ha acusat el PSC -que governa en solitari a la ciutat- de "connivència amb els grans poders" i de "baixar el llistó de l'exigència a la indústria" per haver decidit paralitzar la licitació de l'estudi.

Puig ha remarcat que ja s'han invertit uns 600.000 euros en el projecte i que el govern actual no hi ha de destinar més diners. Des dels comuns, en un comunicat han exigit a l'executiu que posi en marxa els tràmits "immediatament" i han expressat "enèrgica repulsa" per la decisió "unilateral" del PSC.

Les dues formacions han carregat contra la voluntat de l'executiu d'aturar l'estudi de la qualitat de l'aire, tal com ha avançat aquest dilluns 'Diari de Tarragona'. Segons la versió del consistori apuntada pel rotatiu, la ciutat no pot assumir el cost en solitari i es busca la participació d'altres municipis o de la Generalitat. Puig ha afirmat que el projecte ja està en fase d'adjudicació de la licitació, que hi ha dues empreses que s'hi han presentat i que aturar-ho podria suposar haver d'indemnitzar-les.

El conseller republicà ha exposat que Tarragona, com a capital, ha de liderar la iniciativa. "Hem de tirar endavant encara que els pobles del costat vulguin o no vulguin. Hi ha pobles que cobren molts diners per la indústria, no és el cas de Tarragona, però l'aire sí que el respirem tots", ha assenyalat. Alhora, ha defensat que cal fer un "estudi independent que s'ha d'encarregar amb caràcter científic i que ha de contrastar el que digui la indústria i altres administracions" i que aportarà "coneixement". Així, ha acusat el govern local d'aturar la "fiscalització" a les empreses.

Fortí de Sant Jordi

ERC Tarragona també ha carregat contra l'anunci que va fer en una entrevista a l'ACN el regidor de Patrimoni, Nacho García, de no obrir el Fortí de Sant Jordi. Pels republicans és un error no recuperar un espai que porta "80 anys tancat" i suposa no aprofitar els 250.000 euros invertits en adequar-lo per convertir-lo en un parc públic. "No entenem el perquè. Vam deixar una partida de 10.000 euros anuals a Parcs i Jardins perquè es pogués obrir", ha afirmat la portaveu d'ERC, Maria Roig, que ha recordat que el 2019 tots els grups del consistori van aprovar una moció per recuperar el monument construït el 1705 en el marc de la guerra de Successió.

L'exconseller de Patrimoni, Hermán Pinedo, ha defensat que per obrir al públic el fortí únicament cal "que una persona obri al matí i tanquí a la nit" la porta d'entrada. "És un projecte molt senzill però que genera un benefici molt gran per a la ciutat", ha sostingut. Per ERC és una qüestió de "voluntat política". En una situació similar es troba el cementiri dels Jans. Pinedo ha afirmat que el conveni amb el consolat britànic està tancat i "només calia signar-lo", si bé Nacho García va explicar que vol renegociar-lo.