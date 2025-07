Alerta sanitària: troben salmonel·la en lots de fuet de dues marques conegudes

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Les autoritats sanitàries han iniciat una investigació després que es detectés presència de salmonel·la en diversos lots de fuet tallat en rodanxes de les marques comercials La Tabla i Valldan. Els productes afectats, venuts en paquets de 125 grams, haurien arribat ja a punts de venda a Catalunya, Madrid, Castella i Lleó i la Comunitat Valenciana.

Els lots implicats en l’alerta són els L5136 i L5140 per a la marca La Tabla i el L5134 en el cas de Valldan. L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha demanat la retirada immediata d’aquests lots del mercat per prevenir riscos per a la salut.

La notificació inicial va arribar des de Catalunya, a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI), i ja s'ha traslladat a les autoritats de les comunitats autònomes afectades. No es descarta que el producte hagi pogut ser redistribuït a altres territoris.

AESAN recomana a les persones que hagin comprat aquests productes que no els consumeixin i que es posin en contacte amb el punt de venda per gestionar-ne la devolució.