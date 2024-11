Autoritzen un fàrmac per a un tipus d'afectats d'Alzheimer que alenteix la malaltia

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Agència Europea del Medicament (EMA per les sigles en anglès) ha autoritzat un fàrmac anomenat Leqembi que treballa en l'alentiment de la malaltia d'Alzheimer. El producte s'autoritza només per a un tipus de malalts, un grup que no té cap còpia d'ApoE4 o només en té una, una variant del gen per a la proteïna apolipoproteïna E.

Aquests pacients tenen menys probabilitats d'experimentar un reconegut efecte secundari del fàrmac Leqembi que els que tenen dues còpies d'ApoE4. L'efecte secundari implica la inflamació i possibles hemorràgies del cervell. L'EMA considera, doncs, que en el perfil concret de malalts amb una o cap còpia d'ApoE4, els beneficis de prendre el fàrmac superen els riscos.

L'entitat europea ha arribat a aquesta conclusió després que el fabricant li demanés que reexaminés l'opinió negativa que havia pres inicialment el 24 de juliol per a tots els pacients d'Alzheimer. Les primeres anàlisis no distingien entre grups de pacients, mentre que en les segones sí que s'ha fet aquesta distinció.

Segons l'EMA, els nous estudis indiquen que la possibilitat de patir efectes secundaris després de prendre Leqembi és del 8,9% en els malalts amb una o cap còpia d'ApoE4, mentre que el percentatge puja fins al 12,6% si es tenen en compte tots els pacients sense distinció.