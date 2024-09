Sanitat finançarà dos nous fàrmacs per al tractament del càncer de mama metastàtic

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments i Productes Sanitaris (CIPM) del Ministeri de Sanitat ha aprovat aquest dijous que la sanitat pública assumeixi el cost de dos nous fàrmacs per al tractament del càncer de mama metastàtic, concretament un anomenat Enhertu i un altre que es diu Trodelvy.

La decisió arriba després de diverses opinions negatives de la mateixa CIPM i de noves ofertes econòmiques de les companyies que els comercialitzen. En la sessió d’avui l’ens ministerial també ha aprovat finançar la primera teràpia gènica per a pacients amb Hemofília B i un primer medicament aprovat per tractar un tipus de malaltia del cor denominada miocardiopatia hipertròfica obstructiva.

Durant aquest 2024 la CIPM ha emès opinions positives per a 34 nous principis actius, dels quals 8 són medicaments orfes per a malalties rares, i per a 21 noves indicacions de medicaments ja finançats per a altres indicacions.