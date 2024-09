Comença a Catalunya la campanya per protegir els nadons de fins a sis mesos de la bronquiolitis

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La campanya per immunitzar els nadons de fins a sis mesos del virus respiratori sincicial (VRS) ha començat aquest dilluns a Catalunya. És el segon any que s’administra als bebès un anticòs per protegir-los d'aquest virus, el principal causant de les bronquiolitis en infants. En hiverns anteriors els centres sanitaris s’han omplert de criatures per aquesta causa però l’any passat, quan la immunització va fregar el 90%, les hospitalitzacions van caure un 87%.

El Departament de Salut calcula que tres de cada quatre infeccions s’evitaran per aquesta immunització. Els nadons que han nascut entre abril i setembre d’aquest any rebran la punxada al CAP i els que neixin entre l'1 d'octubre i el març, a l’hospital abans de marxar a casa. Salut ha comprat 65.000 dosis de l’anticòs monoclonal per protegir els nadons del VRS, amb un cost de 14,1 milions d’euros.

A partir d’aquest dilluns, es pot demanar hora al centre d’atenció primària (CAP) de referència i s’enviaran missatges SMS informatius a les famílies de nadons inclosos en les recomanacions. Els infants que neixin a partir de l’1 d’octubre, i fins el març, podran rebre la protecció al mateix hospital abans de rebre l’alta.

El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat que es comença a immunitzar ara els bebès de fins a sis mesos perquè comença l’època estacional d’aquest virus i és quan l’estratègia s’ha demostrat més efectiva. La idea de fer-ho al mateix hospital en els que neixin a partir d’ara és perquè així ja marxen a casa protegits i també perquè les famílies no s’hagin de preocupar més d’aquesta protecció.

Israel Caro, infermer de Pediatria del CAP Casernes de Barcelona, ha fet una crida a les famílies a posar-se en contacte amb el seu CAP de referència per rebre la immunització com abans millor i ha destacat que la rebuda que va tenir l’any passat aquesta mesura va ser molt bona.