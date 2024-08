Aquestes són les malalties cròniques que pots desenvolupar per anar-se'n a dormir tard

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un estudi publicat a la revista Experimental Physiology ha donat llum sobre com els hàbits de son, especialment anar-se'n a dormir tard, pot tenir un impacte significatiu en la salut a llarg termini. La investigació suggereix que les persones que regularment es van a adormir tard tenen un risc més gran de desenvolupar malalties cròniques com la diabetis tipus 2 i problemes cardíacs.

L’estudi, que va involucrar 51 participants, els va classificar en dos grups: aquells amb «cronotipo primerenc», és a dir, els qui prefereixen aixecar-se aviat i realitzar activitats més primerenc el dia, i aquells amb «cronotipo tardà», o noctàmbuls. Els resultats van mostrar que les persones que s'anaven a dormir tard eren més sedentàries i tenien una menor aptitud aeròbica, la qual cosa es tradueix en una menor capacitat per cremar greixos, fins i tot en repòs.

A més, l’estudi va trobar que els noctàmbuls tenien una probabilitat més gran de desenvolupar resistència a la insulina, una condició que pot conduir a la diabetis tipus 2. Steven Malin, autor principal de l’estudi, explica que la insulina li diu als músculs que siguin com una esponja i absorbeixin la glucosa a la sang. Tanmateix, si no es realitza exercici regularment, aquests músculs poden tornar-se durs i perdre la seua capacitat per absorbir la glucosa de manera eficient.

Risc de malalties

La Dra. Phyllis Zee, professora de neurologia, assenyala que existeixen diversos mecanismes que poden explicar la relació entre ajeure’s tard i un risc més gran de malalties metabòliques i cardiovasculars. Aquests inclouen la falta de son, la desalineació circadiària, menjar més tard i estar exposat a menys llum matutina i més llum vespertina, factors que s’ha demostrat que afecten la sensibilitat a la insulina.

La importància de respectar les hores de son

Aquest estudi destaca la importància de respectar les hores de son i aconseguir un descans de qualitat com a part d’un estil de vida saludable. Anar-se'n a dormir tard de forma habitual no només pot afectar la qualitat del son, sinó que també pot tenir conseqüències a llarg termini les malalties ja esmentades.

Si bé pot ser difícil canviar els hàbits de son arrelats, adoptar un horari de son més primerenc i regular pot ser un pas important cap a la prevenció de malalties cròniques. A més, incorporar activitat física regular en la rutina diària pot ajudar a millorar la sensibilitat a la insulina i la salut cardiovascular en general.

En conclusió, aquest estudi subratlla la importància de prioritzar una son de qualitat i adoptar hàbits saludables per reduir el risc de desenvolupar malalties cròniques. Ficar-se al llit aviat i mantenir un estil de vida actiu poden ser claus per preservar la salut a llarg termini.