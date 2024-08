Això és el primer que comença a oblidar una persona que pateix alzheimer

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 800.000 persones pateixen alzheimer a Espanya, una malaltia neurodegenerativa que afecta el cervell i que es caracteritza per la pèrdua progressiva de la memòria, així com d’altres funcions cognitives.

Els qui la pateixen, la van patint a poc a poc i, a més de les característiques pèrdues de memòria, que són els primers símptomes que es manifesten, també es van produint progressivament problemes en el pensament, així com en la planificació i execució de tasques complexes. D’altra banda, també experimenten canvis d’humor, de comportament, de comunicació i en ocasions solen trobar-se desorientats.

Com explica la prestigiosa Clínica Mayo, aquesta malaltia fa exactament que el cervell vagi encongint-se i que les neurones cerebrals vagin morint. El cert és que la causa exacta de l’alzheimer no es coneix encara, encara que es creu que està relacionada amb factors genètics i d’estil de vida. Així, alguns factors inclouen l’edat avançada, antecedents familiars, o patir hipertensió i diabetis.

Dins de l’alzheimer, la memòria a curt termini és concretament la primera que es veu afectada. Per exemple, tenir diverses badades o no recordar una data pot ser una cosa crucial i que estigui relacionada amb aquesta malaltia si es produeix de forma reiterada.

Segons declaren des de la Clínica Mayo, els primers signes inclouen «dificultat per recordar esdeveniments o converses recents, però gradualment la memòria empitjora i es desenvolupen altres símptomes a mesura que la malaltia avança».

L’organisme aclareix que els medicaments poden millorar els símptomes o retardar la seua progressió i que existeixen programes i serveis que poden brindar suport als qui pateixen alzheimer. Malgrat això, no hi ha cap tractament que curi aquesta malaltia.

Com adonar-nos-en?

Un bon indici per diferenciar els oblits ocasionals dels senyals d’alerta que pot ser una mica més greu, és la capacitat per adonar-nos que hem oblidat alguna cosa. Així, els qui pateixen aquesta malaltia no solen adonar-se de què la seua pèrdua de memòria.

A més, si els nostres familiars, o éssers estimats, o amb els qui convivim no mostren preocupació davant de les nostres pèrdues de memòria, podria ser un senyal que es tracta tan sols de badades ocasionals i no d’una mica molt més greu.