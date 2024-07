Els trucs dels neuròlegs per no perdre la memòria a mesura que envellim

La memòria és aquest ben preuat que infravalorem en la joventut, creient que és estable i infinita, i que anomena la nostra atenció quan els signes ja són patents amb l’edat. La bona notícia és que podem realitzar certs exercicis de prevenció que aconsella Richard Restak, neuròleg nord-americà octogenari que ens brinda quatre tàctiques fàcils i assequibles per a qualsevol.

Restak és sens dubte una font confiable: pel seu saber científic i perquè ell mateix està travessant la tercera edat i ho fa en forma. Divulga els coneixements de tota una vida sense oblidar-se de les noves tecnologies i tampoc de la depressió ja que pot amagar-se, segons ell, després de les pèrdues de memòria.

Amb l’arribada de la tercera edat poden patir-se símptomes puntuals com poden ser oblits lleus que no interfereixen en la vida diària d’aquesta persona ni en les activitats que realitzi, com pot ser les dosis d’una medicació, utilitzar el telèfon, recordar el camí de tornada a casa o conduir, entre altres. Quan això succeeix, sí que hem d’anar a la consulta mèdica.

Veus expertes parlen de certs senyals que sí que podem tenir en compte com a símptomes de deteriorament cognitiu greu: fer les mateixes preguntes una vegada i una altra; perdre’s en llocs coneguts; no poder seguir receptes de cuina; confondre’s amb el temps, les persones o els llocs; i abandonar l’autocura. Per exercitar la memòria és important ser constant en una sèrie de pràctiques senzilles i el millor és que estiguin relacionades amb la vida diària, tal com indica el professor Restak.

El dèficit d’atenció pot ser el veritable problema

En aquests oblits lleus i que són normals en edats avançades, Restak identifica que l’origen pot estar més en la falta d’atenció que en un fallo memorístic. Per restaurar l’atenció, aquest neuròleg aconsella que cada vegada s’aprengui una nova informació aquesta s’associï a un objecte o fenomen, de manera que el vincle memorístic sigui més ferm.

Encara que en altres sentits pugui concebre’s com a aliada, la tecnologia per a aquest expert és responsable de la distracció, l’enemic de la memòria. La seua influència en la falta d’atenció és directament proporcional a aquests primers oblits lleus que ens poden afligir.

Exercicis diaris de memòria: la llista de la compra

Restak se’n va als gestos més senzills perquè cuidem la nostra memòria. Així, aconsella començar per gestos del més quotidians: la llista de la compra o una recepta de cuina. Hem de memoritzar-les i practicar-les diàriament, de manera que ens ajudi a retenir aquest coneixement. En aquesta línia també aconsella conduir sense GPS.

La importància de jugar i llegir

Els lapses de memòria són la queixa més comuna en les consultes mèdiques per part de les persones majors de 55 anys. Restak assegura que en la majoria de casos no són símptoma de deterioraments greus, si bé és important exercitar la capacitat memorística. En aquestes edats el lúdic també pot ajudar, per això el neuròleg aconsella practicar tota mena de jocs, des del més senzills als més complexos.

En la línia de les tècniques més lúdiques, l’expert nord-americà també destaca la importància de mantenir l’hàbit de literatura a aquestes edats, ja que obliga a un compromís amb el text (recordar personatges, narrativa, etc.) que poden ajudar en gran manera.