Aquest és el medicament comú que no has de barrejar amb els fàrmacs de la hipertensió

La hipertensió arterial és un problema de salut freqüent que afecta al voltant del 33% de la població a Espanya, segons dades de la Societat Espanyola d’Hipertensió-Lliga Espanyola per a la Lluita contra la Hipertensió Arterial (SEH-LELHA). Aquesta condició, si no es controla adequadament amb medicaments, pot derivar en complicacions greus com a angina de pit, arrítmies o fins i tot la ruptura d’una artèria cerebral. Encara que pot presentar-se a qualsevol edat, sol diagnosticar-se amb més freqüència a partir dels 40 anys, tal com adverteix la Fundació Espanyola del Cor.

Per tractar la hipertensió, els metges solen prescriure inhibidors de l’enzim convertidor d’angiotensina (IECA), en ocasions combinats amb diürètics. Tanmateix, des de l’any 2010, diversos estudis com a Hipertensió arterial i consum d’analgèsics: clarobscurs d’un vell problema han generat preocupació en la comunitat mèdica en suggerir que el consum d’ibuprofèn, un dels analgèsics més utilitzats, podria augmentar el risc de patir insuficiència renal sobtada en pacients hipertensos.

L’estudi Determining risk factors for triple whammy acute kidney injury confirma que la combinació de fàrmacs per a la hipertensió amb ibuprofèn incrementa fins en un 31% el risc de fallo renal. No obstant, la coautora de l’estudi, la professora Layton, ha matisat que no tots els pacients corren aquest risc.

El principal motiu pel qual alguns pacients poden desenvolupar insuficiència renal és l’ús de diürètics com a part del tractament antihipertensiu, ja que aquests fàrmacs fan que el cos retingui menys líquids i, en combinació amb un antiinflamatori no esteroideo (AINE) com l’ibuprofèn, «augmenta significativament el risc de lesió renal aguda», segons informen els investigadors.

Riscos de l’ibuprofèn sense recepta mèdica

El fet que l’ibuprofèn pugui adquirir-se sense recepta (400 mg o menys) a qualsevol farmàcia fa que el risc sigui encara més gran per als qui estan prenent medicaments per a la hipertensió. Per això, és fonamental informar els pacients sobre els perills de combinar aquests fàrmacs i aconsellar-los que optin per altres analgèsics.

Símptomes d’alerta i recomanacions

Encara que el percentatge de risc d’insuficiència renal en combinar ibuprofèn amb fàrmacs antihipertensius sigui del 31%, els experts destaquen que és prou elevat com per no ignorar-ho.

Segons l’Institut Nacional de Salut (NIH) dels Estats Units, els pacients que prenen medicaments per a la hipertensió i consumeixen ibuprofèn poden presentar símptomes com a inflor a les cames, mal de cap, disminució de la producció d’orina, rigidesa en les articulacions i fatiga extrema. Davant de l’aparició d’aquests signes, és recomanable buscar atenció mèdica immediatament.

En definitiva, l’ibuprofèn, malgrat ser un medicament d’ús comú, pot representar un risc significatiu per a la salut renal de les persones que prenen fàrmacs per tractar la hipertensió arterial, especialment si aquests inclouen diürètics. Per tant, és crucial que els pacients hipertensos evitin el consum d’ibuprofèn i optin per alternatives més segures, com el paracetamol, sempre sota la supervisió d’un professional mèdic.

Així mateix, és responsabilitat dels professionals sanitaris informar adequadament als seus pacients sobre els riscos de combinar certs medicaments i estar atents a possibles símptomes d’insuficiència renal per actuar de manera oportuna i prevenir complicacions greus.