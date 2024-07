Això és el que diu la teva olor corporal de la teva salut, segons els metges

Tots els humans desprenem olor corporal, si bé depèn de l’individu i de la part del cos. La suor és la principal causa, i una dutxa sol ser suficient per contrarestar aquesta olor.

Però també hi ha olors, i no necessàriament relacionats amb la suor, que poden ser símptomes d’alguna malaltia o condició. El diari Daily Mail ha publicat en un reportatge algunes pistes sobre què pot estar passant, segons com sigui l’olor i d’on procedeixi.

Suor

La teua suor emet una olor desagradable i aclaparadora, com a escombraries podrides? La doctora Ann Nainan, metgessa de capçalera, diu que la pudor corporal podria ser simplement un senyal que és necessari ficar-se aviat a la dutxa i netejar-se la brutícia del dia. Tanmateix, també hi ha altres possibles raons darrere de la pudor.

«L’estrès i l’ansietat poden estimular les glàndules sudorípares, augmentant la transpiració i exacerbant l’olor corporal», diu.

«Utilitzar roba ajustada o sintètica que no permeti una ventilació adequada també pot atrapar la suor i els bacteris, contribuint a l’olor corporal, mentre que certs medicaments o suplements poden alterar la química corporal i provocar canvis en l’olor corporal com a efecte secundari», agrega.

Fluix vaginal

El fluix vaginal excessiu o inusual no només és incòmode, sinó que fins i tot podria impedir-li de voler tenir intimitat sexual amb la teua parella. Jo Bailey, ginecòloga consultora que treballa amb la marca de probiòtics vaginals VJJ Health, diu que una secreció blanca espesseix, de vegades grumollosa, pot deure’s a aftes.

Altres símptomes d’aftes inclouen picor vulvar, dolor o ardor, dolor durant les relacions sexuals i fins i tot petites esquerdes a la pell que semblen talls de paper.

«La candidiasi és causada per un llevat conegut com a càndida. La teva vagina conté diversos tipus de bacteris i llevats coneguts com a microbioma vaginal. A una vagina sana predominaran els bacteris bons, específicament els lactobacils, que mantenen sota el pH de la vagina i aturen el creixement excessiu dels bacteris dolents», diu Bailey.

«Tanmateix, poden passar problemes com a aftes quan hi ha un desequilibri dels bacteris en aquest microbioma. Això pot provocar un creixement excessiu de microbis nocius com la càndida, que causa símptomes», agrega.

Olor de peix

Un fort olor a peix o desagradable provinent de la vagina podria fer-te sentir increïblement cohibida. Especialment perquè l’olor pot ser tan forta que es pot detectar a través de la roba.

La doctora Bailey diu és probable que l’olor de peix que ve d’aquesta zona es degui a la vaginosi bacteriana (VB). «La VB és una infecció vaginal comuna i recurrent entre les dones en edat reproductiva», diu.

«Passa quan hi ha un desequilibri de bacteris a la vagina. Quan hi ha més bacteris nocius que bones a la vagina, pot passar vaginosi bacteriana. A més de l’olor, altres símptomes de la VB inclouen dolor, picor i ardor», agrega.

Orina

Et sorprèn l’olor de la teva orina? Sovint hi ha raons simples per a això, tanmateix, potencialment pot ser un signe d’una mica més greu.

La dieta i la hidratació poden afectar l’aparença i l’olor de l’orina, igual com les infeccions, els medicaments i certes afeccions mèdiques.

«Quan el cos està deshidratat, l’orina té una forta olor d’amoníac i té un color fosc», diu la doctora Sushma Srikrishna, uroginecóloga consultora del London Bridge Hospital.

L’orina pudent podria deure’s a una infecció del tracte urinari. «Les infeccions urinàries tendeixen a ser més comuns en les dones perquè els seus conductes tendeixen a ser més curts i permeten que els bacteris entrin a la bufeta», diu Srikrishna.

«De fet, l’orina que té una forta olor d’amoníac o una orina amb una olor lleugerament dolça sol ser el primer indici que es té una infecció urinària. La infecció fa que l’orina llui tèrbola o amb sang i li produeix una sensació d’ardor a l’orinar, o un augment de la freqüència o el desig d’orinar», agrega.

Altres afeccions mèdiques que poden provocar una olor estranya a l’orina inclouen les ETS i la diabetis.

Mal alè

Una altra pudor típica del nostre cos és la de l’alè. Per comprovar-ho, llepa l’interior del teu canell, espera deu segons i fa olor. Si l’olor és dolenta, és un indicador clau que tens mal alè.

Les causes comunes del mal alè persistent són la mala higiene bucal, així com la malaltia de les genives, la deshidratació, la gana o els problemes digestius, un degoteig postnasal o una infecció de les amígdales.

Olor de peus

Més típic encara és la pudor dels peus. També conegut com a bromhidrosis, és una condició caracteritzada per una olor desagradable que emana dels peus, que solen estar suosos o humits.

«Una de les causes principals és la sudoració excessiva, que cregui un ambient humit ideal per al creixement bacterià,» afirma Andrea Jones, podòloga principal de Feet Street Podiatry a Belfast. «Quan els bacteris de la pell descomponen la suor, produeixen compostos pudents que provoquen pudor», agrega.